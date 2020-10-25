В РФС возмущены судейством Безбородова, он может закончить карьеру

Источник в РФС сообщил, что в организации недовольны судейством арбитра Владислава Безбородова в матче 12-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (1:3).

В РФС разочарованы и возмущены работой Безбородова. Судейство в игре с «Краснодаром» было на низком уровне. Если эта судейская бригада позволит себе такую работу ещё раз, то могут закончить свои карьеры.