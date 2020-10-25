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В РФС возмущены судейством Безбородова, он может закончить карьеру

сегодня, 14:49
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Источник в РФС сообщил, что в организации недовольны судейством арбитра Владислава Безбородова в матче 12-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (1:3).

В РФС разочарованы и возмущены работой Безбородова. Судейство в игре с «Краснодаром» было на низком уровне. Если эта судейская бригада позволит себе такую работу ещё раз, то могут закончить свои карьеры.

Ранее глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц отреагировал на заявление генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига о судействе Безбородова.

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Все комментарии
Заброда
Заброда
сегодня в 15:29, ред.
В РФС нужно не возмущаться, а меры принимать, снять со спартака 9 очков, авось и судьи перестануть свистеть в его пользу.
d_fincher
d_fincher
сегодня в 15:28, ред.
То есть засуживать Рубин и ЦСКА - норм? Засчитывать голы из вне игры от Зенита - норм? Отдать Сочи очки на старте - норм?

Но когда речь о Спартаке - тут надо показать, какие в РФС крутыши сидят. "Смотрите! Ничестная победа!"

Тут даже если не веришь в заговоры, невольно задумаешься. Возмущены они.. а не возмущены, что это их собственные судьи, которых сами же и поставили?
Пpoтив всех
Пpoтив всех ответ Snake Plissken (раскрыть)
сегодня в 15:28
13-й федунофоб с окружной?)) Я так и понял))
quinn-se
quinn-se
сегодня в 15:27
Два питерских судьи "помогают" Спартаку)) Смешно)
1 команда
1 команда
сегодня в 15:27
Свинья по игре и на ФНЛ не тянет, а ее упорно тянут в чемпионы.
serh62
serh62
сегодня в 15:26
лучше пусть фидун снимется с чемпионата, чем футбол потеряет таких судей. надеюсь что со следующего тура, судьи испугаются уже не фидуна и будут судить по правилам
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 15:26
Вот те на. Считался одним из лучших арбитров и теперь попал в немилость). Хочется капнуть глубже и по моему тут без "уважаемого" носа Ленорыча не обошлось в этом скандале).
Snake Plissken
Snake Plissken ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 15:25
Спартачи Федуна за глаза Гинером кличут? Забавно
Snake Plissken
Snake Plissken ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 15:24
А чего спартачи тогда истерики закатывали, когда сыграли в ничью с Сочи? Или это другое?
Принц тарасовский
Принц тарасовский
сегодня в 15:24
Спартак ни одного матча не сыграл без судейского скандала, пора бы фердуну выполнить свое обещание и покинуть чемпионат, люди просят по всей стране.
Сп62
Сп62
сегодня в 15:21, ред.
В РФС возмущены Как же так, Зенит уступил лидерство. Надо срочно искать причину.
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
сегодня в 15:20, ред.
Сколько можно терпеть такое беспардонное судейство в пользу спартака?
sir_Alex
sir_Alex ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 15:19
У гинера спроси, он расскажет тебе про расценки.
Anisovich
Anisovich
сегодня в 15:18, ред.
Этим судейством должна заняться прокуратура, сколько фердуну можно наглеть?
Хиромант
Хиромант
сегодня в 15:17
Судей - казнить! Чемпионат - прекратить! РФС - разогнать! Всем учиться играть в пинг-понг!
star1970
star1970
сегодня в 15:16
Надо подымать волну недовольства . Хватит этим мчсным беспределить в России. ПУСТЬ СНИМАЮТСЯ С ЧЕПИОНАТА .
Gleyan
Gleyan ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 15:15
Ставки за первое место не обсуждаются. Все знают, очень очень много.
Насмешник
Насмешник
сегодня в 15:15
Самое забавное, что судьи особо не боятся окончания карьеры, потому что кормить их приходится до смерти, а то начнут мемуары писать.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:14
Безбородов мощный бомбардир спартака главное бы понять сколько федун заплатил за него.
Akvarel
Akvarel
сегодня в 15:14
Это позорное пятно в нашем футболе, матч нужно переиграть.
ekliziast
ekliziast
сегодня в 15:12
После ничейки в ЛЧ , дома влетать очень обидно, да? Отсюда и все вопли обиженных и угнетённых. Но такое бывает, привыкайте.Продули по игре .
Alprish
Alprish
сегодня в 15:12, ред.
Тарасовские открыли судейскую контору Безбородов и К.
ATG
ATG
сегодня в 15:10
Обезьяны на Варе снова показали нам как их можно зарежать даже имея повторы
Aguer
Aguer
сегодня в 15:09
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    сегодня в 15:09, ред.
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      сегодня в 15:08
      Дюков выгонит всех кто совершает ошибки в пользу Спартака
      Izmar
      Izmar
      сегодня в 15:07
      В РФС наконец-то включили мозги и увидели что творят свиньи?
      КЭТиК
      КЭТиК
      сегодня в 15:07
      Ещё раз не надо, сразу на Колыму!
      Gensmo
      Gensmo
      сегодня в 15:06, ред.
      Свиньи пошли на один из вариантов - Безбородов, матч нужно аннулировать без разговоров.
      Gensmo
      Gensmo ответ Mangur (раскрыть)
      сегодня в 15:05
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