В РФС возмущены судейством Безбородова, он может закончить карьеру

Источник в РФС сообщил, что в организации недовольны судейством арбитра Владислава Безбородова в матче 12-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (1:3).
В РФС разочарованы и возмущены работой Безбородова. Судейство в игре с «Краснодаром» было на низком уровне. Если эта судейская бригада позволит себе такую работу ещё раз, то могут закончить свои карьеры.
Ранее глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц отреагировал на заявление генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига о судействе Безбородова.
Но когда речь о Спартаке - тут надо показать, какие в РФС крутыши сидят. "Смотрите! Ничестная победа!"
Тут даже если не веришь в заговоры, невольно задумаешься. Возмущены они.. а не возмущены, что это их собственные судьи, которых сами же и поставили?
Но когда речь о Спартаке - тут надо показать, какие в РФС крутыши сидят. "Смотрите! Ничестная победа!"
Тут даже если не веришь в заговоры, невольно задумаешься. Возмущены они.. а не возмущены, что это их собственные судьи, которых сами же и поставили?
Но админресурс только у Зенита, в этом никто не сомневается.
Но админресурс только у Зенита, в этом никто не сомневается.