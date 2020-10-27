Человек, избивший арбитра в Грозном, избежит наказания

По окончании матча Молодёжного первенства «Ахмат» – «Спартак» (0:0) произошёл вопиющий инцидент: на судью матча Богдана Головко напали, арбитру нанесли несколько ударов.
Сообщается, что судью избил Сайд-Хусейн Алханов — сын советника Рамзана Кадырова по спорту.
Алханов является действующим сотрудником взрослого клуба «Ахмат», но не имеет отношения к молодёжной команде. Таким образом, Алханов, скорее всего, избежит наказания от КДК РФС, так как юридически он присутствовал на матче как обычный фанат. Отлучить сотрудника «Ахмата» от матчей можно только через полицию и Грозненский суд.