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Человек, избивший арбитра в Грозном, избежит наказания

сегодня, 20:29
Ахмат (мол)Логотип футбольный клуб Ахмат (мол) (Грозный)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (мол) (Москва)Спартак (мол)Матч завершен

По окончании матча Молодёжного первенства «Ахмат» – «Спартак» (0:0) произошёл вопиющий инцидент: на судью матча Богдана Головко напали, арбитру нанесли несколько ударов.

Сообщается, что судью избил Сайд-Хусейн Алханов — сын советника Рамзана Кадырова по спорту.

Алханов является действующим сотрудником взрослого клуба «Ахмат», но не имеет отношения к молодёжной команде. Таким образом, Алханов, скорее всего, избежит наказания от КДК РФС, так как юридически он присутствовал на матче как обычный фанат. Отлучить сотрудника «Ахмата» от матчей можно только через полицию и Грозненский суд.

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Все комментарии
Zimmer
Zimmer
сегодня в 20:40
Насмешник
Насмешник
сегодня в 20:37
никто и не сомневался
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:36
    Vasya Oblomov
    Vasya Oblomov
    сегодня в 20:32
    кто бы сомневался
    h8you
    h8you
    сегодня в 20:30
    еще бы....это ведь Россия
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 20:30
    Этого следовало ожидать
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