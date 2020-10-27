Человек, избивший арбитра в Грозном, избежит наказания

1603819777

сегодня, 20:29

По окончании матча Молодёжного первенства «Ахмат» – «Спартак» (0:0) произошёл вопиющий инцидент: на судью матча Богдана Головко напали, арбитру нанесли несколько ударов.

Сообщается, что судью избил Сайд-Хусейн Алханов — сын советника Рамзана Кадырова по спорту.