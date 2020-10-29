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Джикия: «За время самоизоляции наточил свои навыки в быту»

сегодня, 21:06

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о том, как он проводил время на самоизоляции. В начале октября футболист заразился коронавирусом.

За время самоизоляции наточил свои навыки в быту. Я теперь идеально готовлю, стираю, мою посуду и делаю влажную уборку дома. И это всё за две недели. Готовил много всего. Что-то типа пасты и пиццы точно делал.

Как из дома смотрелись матчи «Спартака»? На самом деле нахожу уже у себя на голове белые волосы. Три игры сборной, потом две «Спартака» — очень волнительно было.

Если честно, скучал по всем. Потом пришёл первый день, уже через 20 минут понял: «Не, лучше бы ещё дней 5-7 дали, я бы отсиделся».

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:08
Хоть какая то польза...
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