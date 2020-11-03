Макларен: «Игроки МЮ должны взять на себя ответственность за результаты»

Бывший ассистент Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед» поделился мнением об игре МЮ в текущем сезоне.

Это раздражает большинство людей, и, безусловно, раздражает меня, — у игроков МЮ нет последовательности. Вот почему они имеют противоречивые результаты!

Две недели назад люди требовали голову Сульшера, но после разгрома «Лейпцига» все начали говорить: «ах, какой тренер», «держитесь за него».

Я должен сказать, что игроки должны взять на себя ответственность. Но на самом деле ответственность лежит и на игроках, и на тренере. Ты должен выжать из своих игроков все самое лучшее и сделать так, чтобы это продолжалось неделю за неделей, иначе Сульшер и каждый его тренер знают, что будут неприятности.