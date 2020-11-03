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Макларен: «Игроки МЮ должны взять на себя ответственность за результаты»

вчера, 11:54

Бывший ассистент Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед» Стив Макларен поделился мнением об игре МЮ в текущем сезоне.

Это раздражает большинство людей, и, безусловно, раздражает меня, — у игроков МЮ нет последовательности. Вот почему они имеют противоречивые результаты!

Две недели назад люди требовали голову Сульшера, но после разгрома «Лейпцига» все начали говорить: «ах, какой тренер», «держитесь за него».

Я должен сказать, что игроки должны взять на себя ответственность. Но на самом деле ответственность лежит и на игроках, и на тренере. Ты должен выжать из своих игроков все самое лучшее и сделать так, чтобы это продолжалось неделю за неделей, иначе Сульшер и каждый его тренер знают, что будут неприятности.

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Все комментарии
hoper
hoper ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
вчера в 17:59
Бред про календарь.Нужен хороший разъе вон этому сборищу лодырюг
ДСА
ДСА
вчера в 12:27
Игра МЮ - ужас для букмекерских контор, никакой последовательности.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 12:26
Крайним все равно будет Сульшер, он уже давно на волоске висит.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 12:21
Дело в плохой физической готовности и тяжелого календаря
Loko57
Loko57
вчера в 11:59
Вполне резонно.
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