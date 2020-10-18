В РПЛ подтвердили, что все игроки «Ротора» здоровы

Пресс-служба РПЛ прокомментировала ситуацию в «Роторе» перед матчем 11-го тура с «Тамбовом». Ранее ходили разговоры, что некоторые игроки «Ротора» могли заразиться коронавирусом.

Оперативный штаб РПЛ в ежедневном режиме получает информацию о проведенных тестах на коронавирусную инфекцию и количестве заболевших от всех клубов.

В соответствии с регламентом «Ротор» предоставил необходимые документы на игроков и членов штаба команды. Документы подтверждают, что все представители волгоградского клуба, которые подали заявки на QR-коды для участия в матче 11-го тура РПЛ , здоровы. Команда готовится к матчу с «Тамбовом» в обычном режиме.

Оперативный штаб создан для постоянного мониторинга, сбора и анализа данных. Мы на регулярной основе публикуем информацию по всем важным вопросам. Призываем всех специалистов доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию.