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В РПЛ подтвердили, что все игроки «Ротора» здоровы

18 октября 2020, 13:12
РоторЛоготип футбольный клуб Ротор (Волгоград)0 : 2Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Пресс-служба РПЛ прокомментировала ситуацию в «Роторе» перед матчем 11-го тура с «Тамбовом». Ранее ходили разговоры, что некоторые игроки «Ротора» могли заразиться коронавирусом.

Оперативный штаб РПЛ в ежедневном режиме получает информацию о проведенных тестах на коронавирусную инфекцию и количестве заболевших от всех клубов.

В соответствии с регламентом «Ротор» предоставил необходимые документы на игроков и членов штаба команды. Документы подтверждают, что все представители волгоградского клуба, которые подали заявки на QR-коды для участия в матче 11-го тура РПЛ, здоровы. Команда готовится к матчу с «Тамбовом» в обычном режиме.

Оперативный штаб создан для постоянного мониторинга, сбора и анализа данных. Мы на регулярной основе публикуем информацию по всем важным вопросам. Призываем всех специалистов доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
18 октября в 13:58
Настал теперь пора Ротора побеждать технически 3-0.
mihaluch
mihaluch
18 октября в 13:51
На этот раз зараза прошла стороной.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 октября в 13:33
Пускай бегают...
офигенный
офигенный
18 октября в 13:13
ну и отлично
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