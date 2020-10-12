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Прядкин: «Штраф „Спартаку“ — сигнал всей лиге»

12 октября 2020, 18:05

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал решение Тушинского суда Москвы оштрафовать «Спартак» на 300 тысяч рублей за нарушения санитарного режима, допущенные на матче 10-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

Удовлетворены, что наказание не связано с закрытием стадиона, «Спартак» продолжит играть для своих болельщиков. Вместе с тем это сигнал всей лиге. Обострившаяся эпидемиологическая ситуация исключает формальный подход к соблюдению профилактических мер. Каждый матч теперь под особым вниманием со стороны органов власти.

Наша общая обязанность — проявить повышенную ответственность, и это касается всех клубов РПЛ. Пользуясь случаем, хочется ещё раз обратиться к болельщикам: не пренебрегайте мерами безопасности, соблюдайте дистанцию и используйте средства защиты.

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ABir
ABir
13 октября в 06:00
Для прядкиных выписка штрафов Спартаку - обычное дело
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
12 октября в 22:53
«Спартак» оштрафовали на 300 тысяч рублей

К сравнению :

- безобидный и оригинальный баннер про Федуна - 500 тысяч штраф и 1 матч закрытия трибуны условно
- Неправильно надетая маска Слуцким - 450 тысяч штраф
- 10000 лишних билетов в разгар эпидемии - 300 тысяч штраф 😂👌🏻

Максимальная адекватность. Когда лига делает все что федун вновь не расплакался!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
12 октября в 22:10
Я понял,это опять заговор!😜
Сп62
Сп62 ответ cska1948 (раскрыть)
12 октября в 22:02
Не Роспотребнадзор должен следить за посещением стадиона, а администрация последнего.
311
311
12 октября в 21:29
За 300 деревянных косарей Федун на следующий матч полный стадион соберёт!)
протон1
протон1
12 октября в 20:55
а стадионы скоро и так закроют. разница не большая. сейчас начнется. уже началось. вот китай заразили весь мир . а сами без вируса . и на руку им работают экономику поднимают. такие китайцы . заразив всех. убив у себя вирус. живут как ни в чем не бывало. трамп правильно говорит надо вводить им санкции за то тчо заразили весь мир. хотя сша сами финансировали их лаборатории. еще понаоткрывали лаборатории по всему миру
An Jo
An Jo
12 октября в 20:48
очередной повод стрясти бабки с тех, у кого они ещё остались.
cska1948
cska1948 ответ Gahi (раскрыть)
12 октября в 20:29
без одобрения представителя Роспотребнадзора матчи РПЛ не начинать.
----------------
А как вы это представляете практически? Роспотребнадзор перед началом матча по головам пересчитал болельщиков и оказалось, что на трибунах на ОДНУ тысячу человек больше! И что дальше? Пригласить ОМОН, чтобы удалил лишнею тысячу, ведь ДОБРОВОЛЬНО никто не уйдёт! А вот если действительно прикроют на 90 дней како-нибудь стадион, то другие, как миленькие, будут соблюдать ВСЕ требования!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
12 октября в 20:28
Легко отделались.
Agamaga
Agamaga
12 октября в 20:25
Бесполезно. Половина носят маски на подбородке.
cska1948
cska1948 ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
12 октября в 20:21
.только всех почему то заботит только Спартак.
------------------
Так о ком ещё народу заботиться, как не о "народной команде"? Радоваться надо, а вы опять недовольны!
cska1948
cska1948
12 октября в 20:18
Надо было и самого Прядкина оштрафовать за то, что РФС недостаточно строго следит, если вообще следит, за выполнением требований Роспотребнадзора на стадионах!
particular
particular
12 октября в 20:16
Сенокос штрафами набирает обороты... Но тем, кто носили маски на бороде и дальше будет по бороде... Причём заболеваемость от этого не поднимется...
Wolf77785
Wolf77785
12 октября в 20:01
сигнал всей лиге - хотите пенки платите!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
12 октября в 20:00
Да это разве деньги для федуна? спартаку всё сходит с рук
Санчо Панса
Санчо Панса
12 октября в 19:31
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    12 октября в 19:30
    Посмотри внимательно трибуны на домашних играх цска, то что там примерно пол стадиона ходили всё лето и в сентябре факт...только всех почему то заботит только Спартак. p.s не находишь странным, что гостевым болельщикам разрешили посещать стадионы именно перед выездом зенита на открытие арену?
    Добряк
    Добряк
    12 октября в 19:17
    Ему надо в рекламе презиков сниматься...
    Gahi
    Gahi
    12 октября в 19:15
    Чтобы исключить формальный подход работников РПЛ и ответственных лиц за проведение матчей Премьер Лиги, обязать всех заинтересованных людей которые обеспечивают проведение матча, без одобрения представителя Роспотребнадзора матчи РПЛ не начинать. Может это исключит те судебные разбирательство и обвинения которые выдвигает с каждым разом Роспотребнадзор который старается быть карательным органом, всё время ищет чтобы наказать. Организации нужно больше уделять работе по профилактики и предотвращения подобных случаев, а так же преждевременно помогать всем исключить нарушения санитарного режима. Удачи всем и болейте только футболом.
    Footbolista
    Footbolista ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    12 октября в 19:05, ред.
    Зайди в любой магазин и задай этот вопрос всем кто без масок)...много интересного в ответ можешь услышать...
    Рыжая Борода
    Рыжая Борода
    12 октября в 19:05
      Faustello
      Faustello
      12 октября в 19:03
      Решение как бы говорит - хотите пускать зрителей, отстегивайте рпл и рфс!
      Footbolista
      Footbolista ответ CSKA2012 (раскрыть)
      12 октября в 19:03
      Очки на поле надо зарабатывать...
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      12 октября в 19:01
      Неужели так трудно соблюсти все рекомендации?
      Glodor
      Glodor
      12 октября в 19:01, ред.
        DVOK68
        DVOK68 ответ CSKA2012 (раскрыть)
        12 октября в 19:01
          Faustello
          Faustello
          12 октября в 19:00
          Пряткин:
          - штраф Спартаку, жене шуба!
          Groove000
          Groove000
          12 октября в 19:00, ред.
          Прядкин: «Штраф „Спартаку“ — сигнал всей лиге... Что Газпром правит балом»
          Ангел неБесГрешен
          Ангел неБесГрешен
          12 октября в 18:53
          При стоимости билетов даже по самой низкой цене этот штраф окупят 400-500 лмшних зрителей. А их было десятки тысяч. Плюс проданное пиво с сухариками...
          Это сигнал нарушать и откупаться десятой частью прибыли...
          ПерекатиПоле
          ПерекатиПоле
          12 октября в 18:38
          Забавно, что в нормальное время, когда на спартак ходило по 10к народу, на не топовые матчи, Федун преувеличивал посещаемость, накручивая турникеты.
          Теперь во времена пандемии, на топовых матчах Федун крутит эти же турникеты в обратную сторону)
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