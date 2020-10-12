Прядкин: «Штраф „Спартаку“ — сигнал всей лиге»

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал решение Тушинского суда Москвы оштрафовать «Спартак» на 300 тысяч рублей за нарушения санитарного режима, допущенные на матче 10-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

Удовлетворены, что наказание не связано с закрытием стадиона, «Спартак» продолжит играть для своих болельщиков. Вместе с тем это сигнал всей лиге. Обострившаяся эпидемиологическая ситуация исключает формальный подход к соблюдению профилактических мер. Каждый матч теперь под особым вниманием со стороны органов власти.