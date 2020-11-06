Апелляционный комитет попросил РФС применить санкции к арбитру Вилкову

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сегодня, 20:20

6 ноября в Доме футбола состоялось заседание апелляционного комитета РФС , по итогам которого комитет попросил РФС применить санкции к арбитру Михаилу Вилкову, а также оставить без рассмотрения протест «Рубина» по итогам матча 11-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:3).

«В целях рассмотрения жалобы ФК „Рубин“ апелляционный комитет запросил заключение экспертно-судейской комиссии о наличии в действиях главного судьи матча „Краснодар“ — „Рубин“ Михаила Вилкова нарушений протокола VAR в моментах, связанных с назначением пенальти в ворота „Рубина“, которые бы существенно повлияли на результат матча. С учётом аудиозаписи переговоров судей, комиссия дала ответ, что судья допустил ошибку при принятии решения о повторном выполнении штрафного удара после нарушения на футболисте „Рубина“ Джордже Деспотовиче. Как установила комиссия, данная ошибка имела прямую причинно-следственную связь с получением судьёй информации от судей VAR /AVAR о том, что проверка по вопросу назначения пенальти в ворота ФК „Рубин“ на тот момент ещё не была завершена. При этом комиссия указала, что, по её мнению, рассматриваемая ошибка судьи не является основанием для пересмотра результата самого матча.

В ходе заседания Михаил Вилков сделал заявление, что при рассмотрении протеста ФК „Рубин“ в первой инстанции он ввёл в заблуждение членов КДК , утверждая, что причиной остановки игры в моменте с футболистом Джордже Деспотовичем была неправильная установка мяча футболистами „Рубина“, а не сигнал от судей VAR /AVAR о необходимости обратиться к видеопросмотру эпизода. Михаил Вилков извинился перед КДК за своё поведение на прошедшем ранее заседании. Апелляционный комитет принял решение обратиться к руководству РФС с целью рассмотрения компетентным органом поведения судьи и применения к нему возможных мер воздействия.

Апелляционный комитет с учётом заключения экспертно-судейской комиссии сделал вывод, что указанные ошибочные действия судьи Михаила Вилкова относятся исключительно к качеству его судейства, и принял решение изменить решение КДК , оставив протест ФК „Рубин“ без рассмотрения согласно пункту 2 части 5 статьи 125 дисциплинарного регламента РФС », — цитирует председателя апелляционного комитета Владимира Насонкина сайт РФС .