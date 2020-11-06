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Апелляционный комитет попросил РФС применить санкции к арбитру Вилкову

сегодня, 20:20

6 ноября в Доме футбола состоялось заседание апелляционного комитета РФС, по итогам которого комитет попросил РФС применить санкции к арбитру Михаилу Вилкову, а также оставить без рассмотрения протест «Рубина» по итогам матча 11-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:3).

«В целях рассмотрения жалобы ФК „Рубин“ апелляционный комитет запросил заключение экспертно-судейской комиссии о наличии в действиях главного судьи матча „Краснодар“ — „Рубин“ Михаила Вилкова нарушений протокола VAR в моментах, связанных с назначением пенальти в ворота „Рубина“, которые бы существенно повлияли на результат матча. С учётом аудиозаписи переговоров судей, комиссия дала ответ, что судья допустил ошибку при принятии решения о повторном выполнении штрафного удара после нарушения на футболисте „Рубина“ Джордже Деспотовиче. Как установила комиссия, данная ошибка имела прямую причинно-следственную связь с получением судьёй информации от судей VAR/AVAR о том, что проверка по вопросу назначения пенальти в ворота ФК „Рубин“ на тот момент ещё не была завершена. При этом комиссия указала, что, по её мнению, рассматриваемая ошибка судьи не является основанием для пересмотра результата самого матча.

В ходе заседания Михаил Вилков сделал заявление, что при рассмотрении протеста ФК „Рубин“ в первой инстанции он ввёл в заблуждение членов КДК, утверждая, что причиной остановки игры в моменте с футболистом Джордже Деспотовичем была неправильная установка мяча футболистами „Рубина“, а не сигнал от судей VAR/AVAR о необходимости обратиться к видеопросмотру эпизода. Михаил Вилков извинился перед КДК за своё поведение на прошедшем ранее заседании. Апелляционный комитет принял решение обратиться к руководству РФС с целью рассмотрения компетентным органом поведения судьи и применения к нему возможных мер воздействия.

Апелляционный комитет с учётом заключения экспертно-судейской комиссии сделал вывод, что указанные ошибочные действия судьи Михаила Вилкова относятся исключительно к качеству его судейства, и принял решение изменить решение КДК, оставив протест ФК „Рубин“ без рассмотрения согласно пункту 2 части 5 статьи 125 дисциплинарного регламента РФС», — цитирует председателя апелляционного комитета Владимира Насонкина сайт РФС.

Вчера стало известно, что РФС признал ошибки Вилкова во время матча «Краснодар» — «Рубин».

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Все комментарии
Пепс
Пепс
сегодня в 23:06
Вилкова на вилыыыыы!!!!!!
Альфи
Альфи
сегодня в 22:32
    alexgurzan
    alexgurzan ответ Maksim Perepyolkin (раскрыть)
    сегодня в 22:31, ред.
    Что б удобнее черпать было)
    Maksim Perepyolkin
    Maksim Perepyolkin
    сегодня в 22:21, ред.
    Попросили сменить фамилию на Ложкин
    berda2003
    berda2003
    сегодня в 22:12
    ...как говорила Мордюкова: "... отключим газ."
    Vasya Oblomov
    Vasya Oblomov
    сегодня в 21:54
    Сами над собой посмеялись.. поймали своего на горячем .. а компенсировать никто не собирается
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 21:47
    Сколько можно терпеть этого Вилкова. В каждом туре с его участием обязательно случается скандал. Мало того , что судит отвратно, так еще лжет , вводя всех в заблуждение. Других за меньшие провинности наказывают, а это просто непотопляем.
    Пора, пора применить санкции, причем жесткие.
    Всем здоровья.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    сегодня в 21:01
    Как с гуся вода)))))
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 21:01
    прошу понять и простить ( цитата из сериала..)
    cska vperiod
    cska vperiod ответ makkie (раскрыть)
    сегодня в 21:00
    Безбородова, левникова, кукуяна и особенно егорова тоже.
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 20:59
    Ворон ворону глаз не выклюет.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 20:57
    НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ.....).
    sv_1969
    sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    сегодня в 20:52
    Конечно Миша хороший!Другого и не услышать!Конечно косячат все но как Вилков это надо ещё постараться)))))))
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT ответ ДАША Д (раскрыть)
    сегодня в 20:51
    Нет у нас мужиков, теть Даш. Может, болельщицы отдоминируют.
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 20:46, ред.
    Давно пора надо было применить,
    ещё после матча ЦСКА - зенит когда Вилков не удалил Азмуна за 100% фол на Облякове.
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    сегодня в 20:39
    Да конечно,для Зенита у нас все судьи прекрасные.Поэтому и в Европе игроки делают такие удивлённые глаза когда им судьи не помогают!!!
    протон1
    протон1
    сегодня в 20:39
    выслушать, понять и наказать. вот что
    Ater34ol
    Ater34ol
    сегодня в 20:38
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      сегодня в 20:33
      Ладно вам, напали на Вилкова. Нормальный судья, не больше других косячил...
      drug01
      drug01
      сегодня в 20:28
      А ему трын трава!!!! Надо наказывать рублём!
      makkie
      makkie
      сегодня в 20:24
      Вилкова уже давно посадить надо за его фокусы.
      ДАША Д
      ДАША Д
      сегодня в 20:21
      На кол его, по русской традиции.
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