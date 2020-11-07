Лэмпард: «Пулишич не тренируется. Вернер может получить отдых»

Главный тренер «Челси» накануне матча с «Шеффилд Юнайтед» в 8-м туре АПЛ рассказал о состоянии своих футболистов.

Пулишич ещё не готов играть. Он всё ещё страдает от травмы задней поверхности бедра, и он не тренируется. В середине недели он начал немного тренироваться, но почувствовал дискомфорт, так что мы ещё понаблюдаем за ним, чтобы найти верное решение.

Кепа восстановился. Его иногда ещё беспокоит лёгкая боль, но завтра он будет заявлен на матч.

Будет ли Хаверц играть в ноябрьских матчах сборной Германии? Я не знаю. Что касается Кая, то тут прежде всего нужно смотреть по симптомам (Прим. — 4 ноября стало известно о заражении Хаверца коронавирусом), а потом нужно будет получить отрицательный тест, так что на данный момент ничего не решено, ничего не ясно.

Перед матчем с «Бёрнли» было понятно, что я собираюсь предоставить Вернеру отдых, потому что у меня были варианты, и потому что поездка в Россию и обратно была утомительной. Тимо провёл много матчей, но в данный момент мы добились некоторого баланса в работе с ребятами, которые хорошо играют и получают удовольствие, находят своё место в команде, выстраивают отношения и выступают в чемпионате так, словно они тут уже давно. Это как раз случай Тимо, и я должен быть этим крайне доволен. В данный момент я говорю не обязательно о завтрашней встрече, я не собираюсь сейчас озвучивать состав, но если смотреть на перспективу, мне придётся делить игровое время и использовать ротацию, чтобы он оставался свежим и не терял форму. В данный момент он в хорошей форме, так что посмотрим.