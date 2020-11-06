Форвард «Ромы» Джеко заразился коронавирусом

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сегодня, 19:53

Нападающий «Ромы» на своей странице в инстаграме объявил, что у него положительный результат теста на коронавирус.

Всем привет. К сожалению, я получил положительный анализ после теста на COVID-19. Теперь я должен соблюдать период карантина. Я хочу заверить всех, кто меня знает, что, к счастью, у меня нет никаких особых симптомов. В течение нескольких дней я буду вынужден держаться подальше от своих товарищей по команде, но умом и сердцем я останусь с ними, начиная с воскресенья. Вперед, «Рома»!

Таким образом, Джеко пропустит матч с «Дженоа» в Серии А и не сможет помочь сборной Боснии и Герцеговины в ноябрьских матчах.

Ранее появлялась информация, что «Рома» собирается продлить контракт с Джеко.