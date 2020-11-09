«Челси» и «Милан» поспорят за подписание защитника «Мальме» Анела Ахмедходжича, сообщает Goal со ссылкой на CalcioMercato.
Отмечается, что 21-летний футболист может быть доступен примерно за 10 миллионов фунтов, когда трансферное окно вновь откроется в январе.
По информации источника, «Челси» рассматривает Ахмедходжича как потенциальную долгосрочную замену Тиаго Силве, в то время как «Милан» стремится укрепить свои оборонительные ряды, чтобы побороться за титул чемпиона Серии А.
Недавно сообщалось, что «Челси» готов заплатить 7 млн фунтов за Анела.