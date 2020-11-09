ГлавнаяНовости

«Челси» и «Милан» поспорят за подписание защитника «Мальме»

сегодня, 11:27

«Челси» и «Милан» поспорят за подписание защитника «Мальме» Анела Ахмедходжича, сообщает Goal со ссылкой на CalcioMercato.

Отмечается, что 21-летний футболист может быть доступен примерно за 10 миллионов фунтов, когда трансферное окно вновь откроется в январе.

По информации источника, «Челси» рассматривает Ахмедходжича как потенциальную долгосрочную замену Тиаго Силве, в то время как «Милан» стремится укрепить свои оборонительные ряды, чтобы побороться за титул чемпиона Серии А.

Недавно сообщалось, что «Челси» готов заплатить 7 млн фунтов за Анела.

Все новости
Слухи«Вулверхэмптон» нацелился на подписание хавбека «Лилля» Санчеша
Сегодня, 11:55 Комментарии0
Слухи«Ювентус» может продать Роналду летом 2021-го
Сегодня, 11:43 Комментарии3
СлухиАгент Чалханоглу предлагает футболиста европейским топ-клубам
Вчера, 13:51 Комментарии10
Слухи«Интер» определил Канте в качестве главной трансферной цели
Вчера, 11:07 Комментарии10
СлухиСын Зидана может перейти в клуб второй Бундеслиги
07 ноября Комментарии5
Слухи«Милан» готов потратить на нового защитника 15 млн евро
07 ноября Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:31
Пока откроется окно,сто раз передумают
beefs
beefs
сегодня в 11:28
Окно трансферов закрыто...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100