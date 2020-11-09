1604910426

сегодня, 11:27

«Челси» и «Милан» поспорят за подписание защитника «Мальме» , сообщает Goal со ссылкой на CalcioMercato.

Отмечается, что 21-летний футболист может быть доступен примерно за 10 миллионов фунтов, когда трансферное окно вновь откроется в январе.

По информации источника, «Челси» рассматривает Ахмедходжича как потенциальную долгосрочную замену Тиаго Силве, в то время как «Милан» стремится укрепить свои оборонительные ряды, чтобы побороться за титул чемпиона Серии А.

Недавно сообщалось, что «Челси» готов заплатить 7 млн фунтов за Анела.