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Агент Чалханоглу предлагает футболиста европейским топ-клубам

сегодня, 13:51

Переговоры Хакана Чалханоглу о продлении контракта с «Миланом» затруднены, поскольку, по данным Il Corriere della Sera, агент игрока предлагает услуги футболиста нескольким топ-клубам по всей Европе.

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» является одним из наиболее заинтересованных клубов в подписании контракта с турецким игроком, срок действия контракта с «россонери» которого истекает в конце сезона.

Чалханоглу заключил с «россонери» контракт на 2,5 миллиона евро в год, и, согласно отчету, агент запросил новый контракт на 6 миллионов евро в год.

Отмечается, что Чалханоглу хочет остаться в Милане.

На счету 26-летнего игрока четыре гола и четыре результативные передачи в 10 матчах во всех турнирах этого сезона.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:32
Агент совсем оборзел.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 14:17
Попробовать бы его в Реале заиграть, хороший игрок! Можно было бы заключить контракт по схеме 2+1 к примеру, и зарплату чуть по меньше, чем требуют, и включить опцию о том, что при определенных достижениях будет повышение зарплаты!
dimagas2
dimagas2
сегодня в 14:12
Оплата почасовая?)))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:03
Кинуть надо этого агента.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:01
Агент решил заработать поболее!Зло агенты!
Ozabot
Ozabot
сегодня в 13:55
Да пусть уходит уже. Три сезона катал вату, получая 2,5 миллиона, а теперь вдруг заиграл с подачи Ибры, и сразу начал цену себе набивать. Посмотрим, как он без Златана заиграет в МЮ, где оборона сотрет его в порошок.

Надо возвращать из аренды молодого Побегу. Как раз он уже подкачал силы, забивать начал.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:53
Как на панель...
shlomo
shlomo
сегодня в 13:53
Может остаться и без работы.....агент наглеет...
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