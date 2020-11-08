Агент Чалханоглу предлагает футболиста европейским топ-клубам

Переговоры Хакана Чалханоглу о продлении контракта с «Миланом» затруднены, поскольку, по данным Il Corriere della Sera, агент игрока предлагает услуги футболиста нескольким топ-клубам по всей Европе.
Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» является одним из наиболее заинтересованных клубов в подписании контракта с турецким игроком, срок действия контракта с «россонери» которого истекает в конце сезона.
Чалханоглу заключил с «россонери» контракт на 2,5 миллиона евро в год, и, согласно отчету, агент запросил новый контракт на 6 миллионов евро в год.
Отмечается, что Чалханоглу хочет остаться в Милане.
На счету 26-летнего игрока четыре гола и четыре результативные передачи в 10 матчах во всех турнирах этого сезона.
Надо возвращать из аренды молодого Побегу. Как раз он уже подкачал силы, забивать начал.
Надо возвращать из аренды молодого Побегу. Как раз он уже подкачал силы, забивать начал.