Агент Чалханоглу предлагает футболиста европейским топ-клубам

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сегодня, 13:51

Переговоры о продлении контракта с «Миланом» затруднены, поскольку, по данным Il Corriere della Sera, агент игрока предлагает услуги футболиста нескольким топ-клубам по всей Европе.

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» является одним из наиболее заинтересованных клубов в подписании контракта с турецким игроком, срок действия контракта с «россонери» которого истекает в конце сезона.

Чалханоглу заключил с «россонери» контракт на 2,5 миллиона евро в год, и, согласно отчету, агент запросил новый контракт на 6 миллионов евро в год.

Отмечается, что Чалханоглу хочет остаться в Милане.

На счету 26-летнего игрока четыре гола и четыре результативные передачи в 10 матчах во всех турнирах этого сезона.