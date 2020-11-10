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Агент: «По Кучаеву есть интерес из Европы»

сегодня, 12:07

Агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева рассказал о перспективах своего клиента.

На днях он получил вызов в первую сборную России, хотя по возрасту подходит еще и для молодежной команды. Это абсолютно заслуженно. Сейчас он играет ярко, легко. И будет еще прибавлять. Мы говорили о менталитете. Уверен, что у него не будет проблем с адаптацией в Европе. Нужно также учитывать, что Кучаев перенес две неприятные травмы. Это тоже определенный опыт. Они надолго оставляли его без футбола, но Костя смог не только вернуться на свой уровень, но и прибавить. Это говорит о характере человека, его умении справляться с трудностями. По Кучаеву и еще паре-тройке человек есть интерес из Европы, но пока все на предварительной стадии. Посмотрим, как будет развиваться ситуация.

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Все комментарии
Великолепный
Великолепный
сегодня в 12:16, ред.
Костя нам самим сейчас нужен!
ОПС
ОПС
сегодня в 12:09
Если на лавке не просидит , то посмотрим.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:08
А кто у нас играть будет?
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