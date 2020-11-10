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Ганчаренко рассказал о системе ротаций в ЦСКА

сегодня, 12:10

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко рассказал о ротации футболистов в московской команде.

Очень многие сейчас рассуждают на тему ротации, но к ней нужен правильный подход. Надо понимать важную вещь: если поменять в составе более четырех футболистов, это серьезно нарушит игровую структуру. Максимум двух-трех изменений по сравнению с предыдущим матчем вполне достаточно, больше не надо. Не стоит забывать, что сейчас есть возможность сделать пять замен. Иными словами, стало больше вариантов изменения состава непосредственно по ходу матча.

Большое значение имеет умение самих футболистов грамотно распределять энергию во время игры. Например, Никола Влашич без проблем с этим справляется, или Константин Кучаев, играя в каждом матче по 60, 70 или 80 минут, отлично выдерживает нагрузку.

Раньше Ганчаренко рассказывал о тактике ЦСКА.

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oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:25
Еще раз с большим удовольствием можно признать, что опасения по поводу функционального состояния команды перед матчем с Ростовом оказались напрасными. Отдадим должное Виктору Ганчаренко это полностью его заслуга. После воскресного поединка стало известно от футболистов, и тренеров армейцев. Решение провести ночь в Роттердаме после игры с Фейеноордом принимал именно главный тренер ЦСКА. Оно вызвало дискуссию, но Ганчаренко был убежден, что футболистам после матча необходимо хорошо отдохнуть и провести легкую восстановительную тренировку в Нидерландах. А во второй половине дня спокойно улететь в Москву.
Сработало на все сто! По приезду все разъехались по домам, вновь выспались, и уже в субботу днем заехали в Ватутинки на предматчевый карантин. Команда восстановилась и выглядела на удивление свежо, учитывая совсем небольшой промежуток между матчами.
Ганчаренко блестяще отработал и с заменами.
доктоР7
доктоР7
сегодня в 12:16
Лишь бы без травм после сборных вернулись!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:13
Делай что хочешь,меняй кого хочешь,только выигрывай!
beefs
beefs
сегодня в 12:11
хозяин барин, с тебя весь спрос...
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