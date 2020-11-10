Ганчаренко рассказал о системе ротаций в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко рассказал о ротации футболистов в московской команде.
Очень многие сейчас рассуждают на тему ротации, но к ней нужен правильный подход. Надо понимать важную вещь: если поменять в составе более четырех футболистов, это серьезно нарушит игровую структуру. Максимум двух-трех изменений по сравнению с предыдущим матчем вполне достаточно, больше не надо. Не стоит забывать, что сейчас есть возможность сделать пять замен. Иными словами, стало больше вариантов изменения состава непосредственно по ходу матча.
Большое значение имеет умение самих футболистов грамотно распределять энергию во время игры. Например, Никола Влашич без проблем с этим справляется, или Константин Кучаев, играя в каждом матче по 60, 70 или 80 минут, отлично выдерживает нагрузку.
Раньше Ганчаренко рассказывал о тактике ЦСКА.
Сработало на все сто! По приезду все разъехались по домам, вновь выспались, и уже в субботу днем заехали в Ватутинки на предматчевый карантин. Команда восстановилась и выглядела на удивление свежо, учитывая совсем небольшой промежуток между матчами.
Ганчаренко блестяще отработал и с заменами.
Сработало на все сто! По приезду все разъехались по домам, вновь выспались, и уже в субботу днем заехали в Ватутинки на предматчевый карантин. Команда восстановилась и выглядела на удивление свежо, учитывая совсем небольшой промежуток между матчами.
Ганчаренко блестяще отработал и с заменами.