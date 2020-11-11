«Атлетико» интересуется Чалханоглу

По данным AS, «Атлетико» рассматривает возможность подписания полузащитника «Милана» Хакана Чалханоглу.
Действующий контракт игрока с миланским клубом рассчитан до конца этого сезона.
Ранее на игрока также претендовал «Интер».
По данным AS, «Атлетико» рассматривает возможность подписания полузащитника «Милана» Хакана Чалханоглу.
Действующий контракт игрока с миланским клубом рассчитан до конца этого сезона.
Ранее на игрока также претендовал «Интер».
Думаю если по итогу сезона Милан окажится в ЛЧ то договорятся о продлении контракта,и это пойдет на пользу и игроку,и клубу
Думаю если по итогу сезона Милан окажится в ЛЧ то договорятся о продлении контракта,и это пойдет на пользу и игроку,и клубу