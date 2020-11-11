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«Атлетико» интересуется Чалханоглу

сегодня, 10:54

По данным AS, «Атлетико» рассматривает возможность подписания полузащитника «Милана» Хакана Чалханоглу.

Действующий контракт игрока с миланским клубом рассчитан до конца этого сезона.

Ранее на игрока также претендовал «Интер».

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 11:45
При Пиоли Хакан показывает отличную игру как и весь Милан
Думаю если по итогу сезона Милан окажится в ЛЧ то договорятся о продлении контракта,и это пойдет на пользу и игроку,и клубу
ДСА
ДСА
сегодня в 11:14
Просто так Милан его не отдаст.
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