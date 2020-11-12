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Де Бур установил антирекорд среди тренеров сборной Нидерландов

сегодня, 10:53
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды1 : 1Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияМатч завершен

Сборная Нидерландов сыграла вничью в товарищеской игре против сборной Испании (1:1).

Таким образом, национальная команда Нидерландов не выиграла ни одного из четырёх стартовых матчей под руководством Франка де Бура, что является новым антирекордом сборной.

Де Бур возглавил команду Нидерландов 23 сентября. Во главе «оранжевых» Франк трижды сыграл вничью (со сборными Боснии и Герцеговины, Италии, Испании) и уступил сборной Мексики в дебютном матче.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:29
Ничейный результат тоже результат.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:14
Во-первых, два из них товарняка, во-вторых, соперники то солидные.
Порты вон гоняют с Андоррами, шобы задом наперёд забивать можно было да дайверу стату поднимать...
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 11:09
из них 2 товарищеских, думаю не страшно еще.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 10:57
Каждый антирекорд это рекорд. Диалектика Вы теперь попытайтесь Бура обойти.
Gahi
Gahi
сегодня в 10:55
У каждого бывают взлёты и падения.
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