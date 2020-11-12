Де Бур установил антирекорд среди тренеров сборной Нидерландов

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сегодня, 10:53

Сборная Нидерландов сыграла вничью в товарищеской игре против сборной Испании (1:1).

Таким образом, национальная команда Нидерландов не выиграла ни одного из четырёх стартовых матчей под руководством , что является новым антирекордом сборной.

Де Бур возглавил команду Нидерландов 23 сентября. Во главе «оранжевых» Франк трижды сыграл вничью (со сборными Боснии и Герцеговины, Италии, Испании) и уступил сборной Мексики в дебютном матче.