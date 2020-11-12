Де Бур установил антирекорд среди тренеров сборной Нидерландов

Сборная Нидерландов сыграла вничью в товарищеской игре против сборной Испании (1:1).
Таким образом, национальная команда Нидерландов не выиграла ни одного из четырёх стартовых матчей под руководством Франка де Бура, что является новым антирекордом сборной.
Де Бур возглавил команду Нидерландов 23 сентября. Во главе «оранжевых» Франк трижды сыграл вничью (со сборными Боснии и Герцеговины, Италии, Испании) и уступил сборной Мексики в дебютном матче.
Порты вон гоняют с Андоррами, шобы задом наперёд забивать можно было да дайверу стату поднимать...
Порты вон гоняют с Андоррами, шобы задом наперёд забивать можно было да дайверу стату поднимать...