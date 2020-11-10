Зайнутдинов залетел в ЦСКА, у Хашимото аномальная результативность. Главные новички клубов РПЛ

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сегодня, 21:33

Не самые дорогие, а самые полезные.

Чемпионат России в одном туре от экватора, сыграно достаточно матчей, чтобы подводить промежуточные итоги и делать первые выводы о новичках команд. Оставим в стороне тех, кто еще не успел адаптироваться или не оправдывает ожиданий. Есть ведь такие, на чью игру любо-дорого смотреть.

ЦСКА : (13 матчей = 1 гол + 1 заработанный пенальти)

Не Фукс, не Гаич и даже не Эджуке, несмотря на фееричный дриблинг нигерийца и голы в ворота «Спартака» и «Динамо», а скромный казахский парень, купленный за 2 миллиона евро у «Ростова», приносит «армейцам» больше всех пользы из новичков. Шикарное приобретение, особенно, если учесть, что Зайнутдинов не считается легионером в РПЛ . В своих 13 матчах за ЦСКА Баха сменил 6 (!) позиций, поиграл в трех линиях, а в последнее время успешно действует слева в защите. «Красно-синие» с Зайнутдиновым лидируют в турнирной таблице, а Бактиёр может стать самым ценным новичком сезона.

«Зенит»: Андрей Мостовой (17 матчей = 2 гола + 2 ассиста)

Вендел пока не успел раскрыться, Ловрен заменил Ивановича в центре обороны без блеска, но и особых нареканий не вызывает, а вот вернувшийся из аренды в «Сочи» Мостовой хорошо зашел в состав «Зенита», куда молодым игрокам обычно бывает трудно втиснуться. У Андрея есть голы и результативные передачи (жаль, что не забил еще один мяч в матче с «Лацио», где имел шикарный момент), а показателем прогресса Мостового является уже второй вызов в сборную России, где Станислав Черчесов рассматривает его в качестве конкурента Ионову на правом фланге атаки.

«Спартак»: Виктор Мозес (4 матча = 1 гол + 1 заработанный пенальти)

Оказался в команде несколько позже, чем хотелось бы Тедеско, поэтому не успел выйти на проектный уровень, но даже в неоптимальной форме помог «Спартаку» переломить неудачно складывавшийся матч с «Химками», забил «Краснодару» и заработал пенальти в игре с «Уралом». Виктору пока не хватает интенсивности и отлаженных взаимодействий с партнерами (да и откуда им взяться за такой срок?), но уже видно, что в РПЛ приехал мастер.

«Динамо»: Даниил Фомин (15 матчей = 2 гола + 3 ассиста) и Даниил Лесовой (8 матчей = 4 гола и 3 ассиста)

Ждем подвигов и от перспективного хорвата Моро, но Никола пока не может угнаться за двумя Даниилами, как я не могу выбрать главного новичка «бело-голубых» из их двоих. Оба по-своему хороши: Фомин взял под контроль центр поля и обеспечивает «Динамо» преимущество на стратегически важном плацдарме, не забывая о подключениях к атакам, а Лесовой вот уже в пяти матчах кряду не уходит с поля без результативного действия. Сейчас оба тренируются со сборной России — заслуженное поощрение молодых парней.

«Сочи»: Сергей Терехов (15 матчей = 1 гол)

Знакомый Владимиру Федотову по «Оренбургу» сыграл за «Сочи» 15 матчей, а ощущение, как будто уже 150, настолько безболезненно и качественно влился в состав. При этом левый защитник Терехов уже играл и в центре обороны, и закрывал всю бровку, а в последнем матче против «Уфы» подкараулил ошибку Никитина и забил дебютный гол за «Сочи».

«Ростов»: Кенто Хашимото (13 матчей = 5 голов)

Валерий Карпин признался, что голы Хашимото в таком количестве стали приятной неожиданностью даже для людей внутри клуба. Японец по основному амплуа — опорный полузащитник, но в начале своей карьеры в РПЛ проявил себя именно как бомбардир, забив треть всех голов «Ростов» в чемпионате. Важно подчеркнуть, что четыре из пяти голов Кенто — победные.

«Ахмат»: Артем Тимофеев (13 матчей = 3 гола + 2 заработанных пенальти)

В прошлом сезоне «Ахмат» боролся за выживание, а сейчас собирается встретить экватор чемпионата в верхней части турнирной таблицы. Талалаев изменил игру и менталитет грозненцев, а одним из важнейших его помощников стал арендованный у «Спартака» Артем Тимофеев. Полузащитник выполняет большой объем работы в центре поля, а его подключения к атакам ставят соперников в тупик.

«Локомотив»: Зе Луиш (7 матчей = 1 гол и 2 ассиста)

Камано и Райкович разочаровывают, Лисакович превосходит ожидания, а Зе Луиш дает «Локомотиву» движение, класс и заряженность на голевые моменты в атаке, от которых болельщики отвыкли, глядя на инертных Смолова и Эдера. Зе отметился результативным пасом в первой же игре, помог Антону Миранчуку забить в ворота «Баварии», а дебютный гол забил в ворота «Динамо». И пусть командные результаты «Локо» удручают, Зе Луиш делает все от себя зависящее.

(13 матчей = 6 голов и 2 ассиста)

Какой форвард из Ивана Игнатьева, все мы уже поняли, зато с другим нападающим «Рубин» попал «в яблочко». Серба подписали на правах свободного агента, он вытеснил из основного состава Игнатьева, а статистика Деспота говорит сама за себя.

«Краснодар»: Игорь Смольников (12 матчей)

«Быки» провели очень, очень странную трансферную кампанию. Игорь Смольников хотя бы не упал ниже своего уровня и помог пройти ПАОК в квалификации Лиги чемпионов. Но здесь без восторгов, просто остальные новички — это Ионов, Чернов и Марков.

«Урал»: Илья Помазун (12 матчей)

За спиной у Акинфеева вырос действительно сильный вратарь. Илья постоянно выручает «Урал», за ним не водится небрежностей или ляпов, и пусть защитники частенько подставляют, Помазун показал и класс, и школу. Глядишь, в будущем вернется в ЦСКА , чтобы стать преемником Акинфеева.

«Арсенал»: Кирилл Панченко (5 матчей = 2 гола)

Панченко мог оказаться в Туле еще летом, однако начал сезон в «Тамбове», за который тоже успел забить два мяча в 11 матчах. В конце трансферного окна Кирилл принял предложение «Арсенала», за который уже забил в ворота «Рубина» и «Ротора».

«Тамбов»: Александр Карапетян (12 матчей = 3 гола + ассист)

Армянский форвард прошлый сезон провел в «Сочи», а новый чемпионат начал в «Тамбове». Карапетян — самый результативный среди «волков», в РПЛ он забил в ворота ЦСКА , «Рубина» и «Ротора».

«Химки»: Резиуан Мирзов (6 матчей = 3 гола)

Мирзов не потянул в «Спартаке», но снова забивает, объединившись с любимым тренером Черевченко, под чьим руководством успешно выступал за «Арсенал» в позапрошлом сезоне. Резиуан забил три мяча в шести матчах, поразив ворота «Спартака», «Ростова» и «Рубина», причем в двух последних случаях его голы оказывались победными.

«Ротор»: Фламарион Жуниор (6 матчей = 2 гола + ассист)

У «Ротора» слишком много новичков, что затрудняет выбор. Так, позволяют держаться на плаву в Премьер-Лиге защитники Кверквелия и Гогуа, но выделить хочется менее известного Фламариона, который приехал в Волгоград из Батуми. В дебютном матче за «Ротор» бразилец забил в ворота «Рубина», а потом стал главным творцом сенсационной победы над «Локомотивом» в Черкизово.

«Уфа»: Комнен Андрич (4 матча = 3 гола)