ГлавнаяНовости

Гамула: «Я бы хотел вернуться к тренерской работе»

сегодня, 15:33

Бывший наставник «Ростова» Игорь Гамула рассказал, когда вернётся к работе главным тренером. Сейчас специалист занимает должность в системе ростовского клуба.

Чем я сейчас занимаюсь? Я селекционер, только с большой буквы. Менеджер-селекционер. У меня есть экран, перед которым я сажусь и смотрю, [это] как VAR.

Я бы хотел вернуться к тренерской работе. Тут даже не обсуждается. Это случится буквально скоро. У Карпина сейчас всё хорошо [смеется]. Думаю, что скоро кого-то возглавлю. Это не «Краснодар». Уровень пониже будет/

Все новости
Черчесов: «Оценивать игру молодых пока не будем, рады их дебюту»
Сегодня, 00:38 Комментарии7
Черчесов — о ничьей с Молдавией: «Мы хотели выиграть, настраивались на это»
Вчера, 22:53 Комментарии14
СлухиКирилл Новиков может возглавить молдавский «Шериф»
Вчера, 17:14 Комментарии6
СлухиТедеско улетел в Германию на время паузы на матчи сборных
11 ноября Комментарии18
«Краснодар» не рассматривает увольнение Мусаева после пяти поражений подряд
09 ноября Комментарии48
Слуцкий — о матче с «Химками»: «„Рубин“ допускает грубейшие ошибки»
08 ноября Комментарии19
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:21
Нужно начинать опять с низов, со втордива.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:52
Завязывай Игорек!!!
berda2003
berda2003
сегодня в 15:49
какая новость: какая-то гамула хочет быть тренером... у нас таких, как собак не резанных...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:36
Соскучились по цирку в его исполнении...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:34
ну так и вернись)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100