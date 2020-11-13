Гамула: «Я бы хотел вернуться к тренерской работе»

Бывший наставник «Ростова» рассказал, когда вернётся к работе главным тренером. Сейчас специалист занимает должность в системе ростовского клуба.

Чем я сейчас занимаюсь? Я селекционер, только с большой буквы. Менеджер-селекционер. У меня есть экран, перед которым я сажусь и смотрю, [это] как VAR .

Я бы хотел вернуться к тренерской работе. Тут даже не обсуждается. Это случится буквально скоро. У Карпина сейчас всё хорошо [смеется]. Думаю, что скоро кого-то возглавлю. Это не «Краснодар». Уровень пониже будет/