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Боярский: «Без Дзюбы сборная России играть не умеет, он заводной мужик»

сегодня, 14:46
МолдавияЛоготип футбольный клуб Молдавия0 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Известный артист и певец Михаил Боярский поделился мнением о товарищеском матче сборной России против сборной Молдавии (0:0), а также поддержал форварда «Зенита» Артёма Дзюбу.

Любая информация, которая касается Дзюбы — это уже перебор и издевательство над человеком. Всё уже прошло, пора забыть эту глупость.

Не хватало ли Дзюбы в сборной? Наверняка. Сборная сыграла очень плохо, там его не хватало. Артём — это энергетический капитал нашей команды. Он старший, все его слушаются, и он заводной мужик. Пока без Дзюбы мы играть не умеем. Играть будут, но толку от этого будет как в матче против Молдавии — игра поперек поля и никаких опасных моментов. Беззубая команда оказалась.

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Все комментарии
Killofwrath
Killofwrath
сегодня в 16:07
Боярский в своем репертуаре)
ekliziast
ekliziast
сегодня в 15:56
Дзубило заводной , то Азмуна заводит , то сам себя заведёт.
LOpp
LOpp
сегодня в 15:56
Видели мы, как Дзюба заводиться.
Groove000
Groove000
сегодня в 15:54
А зачем надрываться в товарняке? Главное, что без травм
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:40
пока он никакой. дальше будет видно сможет он справиться или потухнет совсем. а что касаемо заводного то их много ,некоторые даже за это отсидели но толку от этого на поле нет))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 15:39
Заводной апельсин ...)
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:33
С кривого стартера заводится.
112910415
112910415
сегодня в 15:31
рыбак рыбака ...
ALEX26659
ALEX26659
сегодня в 15:16
эт он стартер крутил оказывается...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:04
Эта игра была смотровая,в следующей голы будут,скоро Головин подъедет!
brauning.86
brauning.86
сегодня в 15:03
Вот только заводилка у него оказалась не в том месте
makkie
makkie
сегодня в 15:00
Боярский уже не в себе, но ему никто этого не скажет.
А СМИ продолжают брать одно интервью за другим...
zzz-
zzz-
сегодня в 14:55
на счет заводной это в точку)))
DEIVID 2
DEIVID 2
сегодня в 14:55
Где голы в матче с Венгрией? Где голы в матче с Швецией?
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 14:55
Ахаха,а с Артемкой так просто резкие все,до невозможности....)))
Жаль,что за созданные,но нереализованные моменты,очки не начисляют...))
А чемпион то не настоящий
А чемпион то не настоящий
сегодня в 14:49
точно перепил
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:49
Шляпа выдал на гора)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:47
Без него справятся...
d_fincher
d_fincher
сегодня в 14:46, ред.
Все фанаты Зенита заводные мужики.
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