Боярский: «Без Дзюбы сборная России играть не умеет, он заводной мужик»

Известный артист и певец Михаил Боярский поделился мнением о товарищеском матче сборной России против сборной Молдавии (0:0), а также поддержал форварда «Зенита» .

Любая информация, которая касается Дзюбы — это уже перебор и издевательство над человеком. Всё уже прошло, пора забыть эту глупость.

Не хватало ли Дзюбы в сборной? Наверняка. Сборная сыграла очень плохо, там его не хватало. Артём — это энергетический капитал нашей команды. Он старший, все его слушаются, и он заводной мужик. Пока без Дзюбы мы играть не умеем. Играть будут, но толку от этого будет как в матче против Молдавии — игра поперек поля и никаких опасных моментов. Беззубая команда оказалась.