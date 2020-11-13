Кучаев — о дебюте за сборную: «Особо не волновался»

Полузащитник ЦСКА поделился эмоциями после своего дебюта за сборную России в товарищеском матче против сборной Молдавии (0:0).

Особо не волновался. Всё-таки уже есть определённый опыт, в том числе международных матчей и за клуб, и за молодёжную сборную. Понятно, что главная команда страны это огромная ответственность и серьёзный уровень, но был уверен в своих силах. Желательно, конечно, было одержать победу, будем надеяться, выиграть получится уже в следующем матче.

Доволен ли тем, что сыграл всего тайм? Все решения принимает тренерский штаб. Моя задача работать и приносить максимальную пользу за то игровое время, которое мне доверяют.