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Кучаев — о дебюте за сборную: «Особо не волновался»

сегодня, 10:45
МолдавияЛоготип футбольный клуб Молдавия0 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился эмоциями после своего дебюта за сборную России в товарищеском матче против сборной Молдавии (0:0).

Особо не волновался. Всё-таки уже есть определённый опыт, в том числе международных матчей и за клуб, и за молодёжную сборную. Понятно, что главная команда страны это огромная ответственность и серьёзный уровень, но был уверен в своих силах. Желательно, конечно, было одержать победу, будем надеяться, выиграть получится уже в следующем матче.

Доволен ли тем, что сыграл всего тайм? Все решения принимает тренерский штаб. Моя задача работать и приносить максимальную пользу за то игровое время, которое мне доверяют.

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Все комментарии
nubom
nubom
сегодня в 11:52
Надеюсь, что бесценный опыт, приобретенный в этой игре, тебе никогда не пригодится…..
Василий 50
Василий 50
сегодня в 11:44
Зачем волноваться?
За результат не спрашивают.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 11:29
А чего волноваться, если партнёры по команде ни в чём вас не превосходят.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:26
Способный парень только совершенствоваться.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 11:25
Сборная вчера играла в стиле "кто в лес, кто по дрова". Никакого взаимопонимания между игроками. Хотя откуда ему там взяться?
drug01
drug01
сегодня в 11:19
Удачи в игре и здоровья
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:13
В такой игре и напрягаться не стоило.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:00
В следуещей игре сделай дубль!
alex074
alex074
сегодня в 10:48, ред.
А чего волноваться то обычный дворовый футбол, какого в нашей огромной стране миллионы. И порой во дворе футбол смотрится на много зрелищней, чем тот который я вчера посмотрел.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:46
и правильно))) так и играй)))
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