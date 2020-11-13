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Газзаев назвал положительную сторону матча против сборной Молдавии

сегодня, 13:24
МолдавияЛоготип футбольный клуб Молдавия0 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о выступлении национальной команды в товарищеском матче против сборной Молдавии (0:0).

Положительная сторона вчерашнего матча — это то, что четыре игрока дебютировали на уровне главной национальной сборной. Это очень хорошее событие для них, большая мотивация. А что касается самой игры, мне кажется, что это был экспериментальный матч, который дал возможность главному тренеру посмотреть на дебютантов, оставивших очень приятное впечатление.

Что касается того, почему Юрий Жирков в 37 лет выходит на 70 минут в товарищеской игре, то я уверен, что это из-за его блестящего физического состояния. В 37 лет быть востребованным в составе национальной сборной — это действительно удивительно и говорит о его мастерстве и профессионализме. Он много трудился и прошел хорошую школу, поэтому он и достоин играть.

В целом, мы должны только радоваться, что человек с таким багажом опыта сегодня выступает в составе сборной. Для нашей молодежи это пример того, как надо служить своему делу и Отечеству. Юрий должен быть всегда в форме, поэтому он и играет.

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Все комментарии
альсато
альсато ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 14:34
Что делать?...Да то, что и всем-играть!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 14:32
Молдаванам НЕ забивали только Андорра и Сан-Марино. И теперь мы. Если для нас в радость не проиграть такой сборной, о чем можно говорить вообще?
Какой выход в Лигу А, что нашим там делать?
альсато
альсато ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 14:26
играем в гостях, не проигрываем, а результат ниже плинтуса)))))...Так держать!
Великолепный
Великолепный ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 13:57
Плюс только один, без травм обошлось.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:51
Результат ниже плинтуса, из плюсов то, что посмотрел на молодых ребят. Есть поле для раздумий, но это и есть тренерская работа. Найти игрока, подобрать для него место на поле, сплотить команду в единый организм.
Это трудно, но сделать необходимо.
Если не Черчесовым, то следующим тренером сборной...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:48
Только и есть положительное...
RomzesRZN
RomzesRZN
сегодня в 13:35, ред.
И не разу за свой монолог Путина не упомянул) про того ли Газзаева речь?))
LAISMEN
LAISMEN
сегодня в 13:34
Шаг вперед, два шага назад.........
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 13:32
Мнение Газзаева? Не интересно. Как тренер он середнячёк. .
alex074
alex074
сегодня в 13:31
"Ворон, ворону глаз не выклюет..." Как же он может против Черчесова, что то говорить.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 13:28
Не проиграли...
beefs
beefs
сегодня в 13:28
надо же, даже что то положительное нашел...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:25
это только он заметил)))
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