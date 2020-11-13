Газзаев назвал положительную сторону матча против сборной Молдавии

Бывший тренер ЦСКА и сборной России поделился мнением о выступлении национальной команды в товарищеском матче против сборной Молдавии (0:0).

Положительная сторона вчерашнего матча — это то, что четыре игрока дебютировали на уровне главной национальной сборной. Это очень хорошее событие для них, большая мотивация. А что касается самой игры, мне кажется, что это был экспериментальный матч, который дал возможность главному тренеру посмотреть на дебютантов, оставивших очень приятное впечатление.

Что касается того, почему Юрий Жирков в 37 лет выходит на 70 минут в товарищеской игре, то я уверен, что это из-за его блестящего физического состояния. В 37 лет быть востребованным в составе национальной сборной — это действительно удивительно и говорит о его мастерстве и профессионализме. Он много трудился и прошел хорошую школу, поэтому он и достоин играть.

В целом, мы должны только радоваться, что человек с таким багажом опыта сегодня выступает в составе сборной. Для нашей молодежи это пример того, как надо служить своему делу и Отечеству. Юрий должен быть всегда в форме, поэтому он и играет.