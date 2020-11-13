У сборной России чёрная полоса. Но у Черчесова есть способ всё изменить

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сегодня, 15:30

«Соккер.ру» напоминает, что мы ведем борьбу не только за победу в группе Лиги наций, но и за место во второй корзине на жеребьевке ЧМ -2022.

Только факты после матча с Молдавией

1. Сборная России не забивает уже 242 минуты и пять полных таймов. Сухая серия в атаке началась во второй половине игры с Турцией (1:1) и продолжилась в матчах против Венгрии и Молдавии, которые завершились нулевыми ничьими.

2. Молдавия сумела сохранить свои ворота в неприкосновенности впервые за полтора года. В предыдущий раз это удавалось нашим вчерашним соперникам в июне 2019-го, когда они обыграли Андорру со счетом 1:0.

3. Безвыигрышная серия молдаван с учетом матча против сборной России насчитывает 14 встреч, в которых они забили 3 гола, а пропустили 33 мяча. Не самый грозный соперник, не так ли?

4. Из хороших новостей: проблемы в атаки пока удается отчасти сгладить надежной игрой в обороне. Сборная России не пропускает 208 минут, несмотря на постоянные перестановки в обороне. Против Турции и Венгрии играли без Джикии, а в игре с Молдавией рядом с Георгием действовал дебютант Дивеев. И все равно Гильерме остался без работы — 0 ударов в створ его ворот.

5. Не сумев обыграть Молдавию, сборная России позволила обойти себя в рейтинге ФИФА словакам, которые вчера обыграли Северную Ирландию в стыковом матче и завоевали одну из последних путевок на Евро-2020. Таким образом, сейчас наша команда имеет на своем счету 1476 баллов и занимает 20-е место среди европейских сборных. Важно остаться в топ-20, чтобы быть во второй корзине на декабрьской жеребьевке отборочного турнира ЧМ -2022.

Матч с Турцией — ключевой. В воскресенье можно решить все задачи

Сборная России играет в одном турнире, но решает задачи на двух фронтах. Во-первых, нужно первое место в группе Лиги наций, чтобы следующий розыгрыш этого турнира начать в компании сильнейших европейских сборных и, чем черт не шутит, побороться за трофей. Во-вторых, нам нужно удержаться в топ-20 рейтинга ФИФА среди команд Старого Света, чтобы не упасть в третью корзину при жеребьевке отборочного турнира ЧМ -2022.

Возможных сценариев — масса. Можно выиграть группу Лиги наций и упасть в третью десятку рейтинга, можно остаться во второй корзине, но потерять первое место в своем квартете. Нет смысла описывать десятки вероятных раскладов, но можно сказать об одном самом простом и подходящем: сборная России ни от кого не зависит и держит свою судьбу в своих же руках, победы над Турцией и Сербией обеспечат и победу в группе, и не дадут вылететь из топ-20 рейтинга.

А если очень повезет, то ситуация может решиться в нашу пользу уже в воскресенье. Турция — наш конкурент не только в Лиге наций, но и в борьбе за рейтинговые очки. Победа сделает команду Станислава Черчесова недосягаемой для турков в турнирной таблице, а если в другом матче сербы отберут очки у венгров, то мы досрочно выиграем группу. Что касается рейтинга, то нужно будет смотреть на результаты матчей с участием Ирландии, Норвегии, Румынии, Северной Ирландии, Исландии и Шотландии — наших конкурентов. Венгрия, кстати, тоже в их числе.

Даже если сохранится риск вылета из первой двадцатки, диспозиция будет хорошей и останется еще игра с Сербией в запасе. Но это только в случае победы над Турцией. Если не выиграем в Стамбуле, то можем лишиться первого места в квартете и упасть в рейтинге. В этом случае даже победа над Сербией при определенном раскладе окажется бесполезной, а сборная России вынуждена будет озираться на результаты других встреч. Именно поэтому игра с Турцией — ключевая, своего рода финал, к которому нужно подойти в полной боевой готовности.

Полная мобилизация. На матч с Турцией нужно бросить лучшие силы

Черчесов известен своей консервативностью и долгими проверками футболистов: практически в 100% случаев главный тренер сборной предпочитает испытанных бойцов тем, кто здесь и сейчас находится в блестящей форме. Чалов не получал шанса в главной команде страны, когда был действительно хорош, зато приехал на этот сбор, Гильерме и Джанаева не выбить из вратарской бригады, Кузяев и Нойштедтер приезжали в расположение сборной, даже когда не имели контрактов с клубами.

Глобально Черчесова уже не переделать, но сейчас он вместе со сборной России прижат к стенке и может наступить на горло собственной песне, если поймет, что не успевает согнуть линию, которую привык гнуть долго, скучно и методично. Отсутствие Дзюбы меняет концепцию игры в атаке, отсутствие голов в последних матчах говорит о том, что она не работает. Черчесов безоговорочно доверяет своей игровой системе, но сейчас пришло время сделать ставку на людей. Выставить тех, кто чувствует себя хорошо здесь и сейчас, чье мастерство может решить исход матча в нашу пользу.

Грубо говоря, сборную России нужно опустить с короткого поводка и дать порезвиться. Пусть Дивеев снова сыграет с Джикией в центре обороны, раз у них получилось нащупать взаимодействие с первого раза. Нет смысла тащить в состав Семенова и Ионова, которые, может быть, хорошо исполняют приказы и удобны в качестве винтиков системы, но при сравнении один в один уступают конкурентам. Соболев должен получить карт-бланш в атаке, а Миранчуки нужны на поле не по отдельности, а вместе в надежде, что сработает их телепатическая связь из чемпионского сезона «Локо».

Черчесов может проявить фирменное упрямство и устроить новые торжества скуки, цепляясь за приносившие пользу прежде, но уже утратившие блеск наработки, или может попытаться выиграть у Турции и Сербии, удивив своих футболистов нестандартным подходом. Не скажу, что у игроков сборной России пропала мотивация, но появилось какое-то ощущение рутины, делают все механически, даже выстраданный креатив заключен в допустимые рамки. Станислав Саламович должен заинтересовать ребят, привнести эффект новизны накануне важных матчей, иначе сборную ждет недолет до целей, а всех нас — большое разочарование.