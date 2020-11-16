Хацкевич: «У каждого из лидеров свой почерк, но ЦСКА заслуженно лидирует»

Наставник «Ротора» прокомментировал игру лидеров РПЛ .

У каждого из лидеров свой почерк, своё лицо. «Зенит» играет в более вертикальный футбол. У «Спартака» прагматичный стиль, всё строго по позициям, дисциплина. «Локомотив» больше фланги использует. Но наиболее разноплановая, самая играющая команда сегодня – это ЦСКА . Очень хороший подбор футболистов, и молодых, и опытных. «Армейцы» по праву занимают первое место.