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Хацкевич: «У каждого из лидеров свой почерк, но ЦСКА заслуженно лидирует»

сегодня, 08:08

Наставник «Ротора» Александр Хацкевич прокомментировал игру лидеров РПЛ.

У каждого из лидеров свой почерк, своё лицо. «Зенит» играет в более вертикальный футбол. У «Спартака» прагматичный стиль, всё строго по позициям, дисциплина. «Локомотив» больше фланги использует. Но наиболее разноплановая, самая играющая команда сегодня – это ЦСКА. Очень хороший подбор футболистов, и молодых, и опытных. «Армейцы» по праву занимают первое место.

Мне очень нравился Малком, когда был здоров. Азмун был хорош в оптимальном состоянии. В «Локомотиве» лидер – Крыховяк, в «Краснодаре» — шведский опорник Олссон. Повторюсь: во всех ведущих командах РПЛ есть минимум по 2-3 легионера серьёзного уровня. Но Влашич на сегодняшний момент – №1.

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Все комментарии
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 08:41
Ещё несколько месяцев назад когда ЦСКА купили несколько сильных игроков я написал что будут бороться за чемпионство. Не только локальное лидерство, но и игра команды подтверждает эти амбиции
Лучший клуб страны
Лучший клуб страны
сегодня в 08:38
Чудом выползли на первое место кони.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:28
стиль ? ))) это слишком амбициозно сказано)))) скорее как придётся))))))))
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 08:16
Прагматичный? Это автобус.
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