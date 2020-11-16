Хацкевич: «У каждого из лидеров свой почерк, но ЦСКА заслуженно лидирует»

Наставник «Ротора» Александр Хацкевич прокомментировал игру лидеров РПЛ.
У каждого из лидеров свой почерк, своё лицо. «Зенит» играет в более вертикальный футбол. У «Спартака» прагматичный стиль, всё строго по позициям, дисциплина. «Локомотив» больше фланги использует. Но наиболее разноплановая, самая играющая команда сегодня – это ЦСКА. Очень хороший подбор футболистов, и молодых, и опытных. «Армейцы» по праву занимают первое место.
Мне очень нравился Малком, когда был здоров. Азмун был хорош в оптимальном состоянии. В «Локомотиве» лидер – Крыховяк, в «Краснодаре» — шведский опорник Олссон. Повторюсь: во всех ведущих командах РПЛ есть минимум по 2-3 легионера серьёзного уровня. Но Влашич на сегодняшний момент – №1.