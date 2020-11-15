Маттеус: «Собослои уже сравнивают с Пушкашем»

Легендарный футболист «Баварии» считает, что мюнхенский клуб интересуется полузащитником «Ред Булл Зальцбурга» .

Собослои — жемчужина. Он похож на Кая Хаверца. Доминик может перейти в «Лейпциг» в январе, но я убежден, что он находится в списке интересов каждого ведущего клуба мира, включая «Баварию». В Венгрии Собослои уже сравнивают с великим Ференцем Пушкашем.