Маттеус: «Собослои уже сравнивают с Пушкашем»

Легендарный футболист «Баварии» Лотар Маттеус считает, что мюнхенский клуб интересуется полузащитником «Ред Булл Зальцбурга» Домиником Собослои.
Собослои — жемчужина. Он похож на Кая Хаверца. Доминик может перейти в «Лейпциг» в январе, но я убежден, что он находится в списке интересов каждого ведущего клуба мира, включая «Баварию». В Венгрии Собослои уже сравнивают с великим Ференцем Пушкашем.
Через несколько сезонов можно будет подумать, стоит ли...
Через несколько сезонов можно будет подумать, стоит ли...