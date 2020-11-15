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Маттеус: «Собослои уже сравнивают с Пушкашем»

сегодня, 18:56

Легендарный футболист «Баварии» Лотар Маттеус считает, что мюнхенский клуб интересуется полузащитником «Ред Булл Зальцбурга» Домиником Собослои.

Собослои — жемчужина. Он похож на Кая Хаверца. Доминик может перейти в «Лейпциг» в январе, но я убежден, что он находится в списке интересов каждого ведущего клуба мира, включая «Баварию». В Венгрии Собослои уже сравнивают с великим Ференцем Пушкашем.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:57
уважение к лотару . он понимает.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 19:55
Скорее Соболев ближе к Пушкашу
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош
сегодня в 19:13
хороший футболист у венгров растет. скорее всего последний сезон за австрийских быков пылит. только у нас в стране подобными молодыми талантами не пахнет , увы
dimagas2
dimagas2
сегодня в 19:02
Кто хоть сравнивает?))
beefs
beefs
сегодня в 18:59
ну до Пушкаша ему еще далеко...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:57
Хорошее сравнение, здорово!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 18:57, ред.
Рано ещё...
Через несколько сезонов можно будет подумать, стоит ли...
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