Черчесов: «Россия может занять первое место в группе Лиги Наций»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что национальная команда может занять первое место в группе Лиги Наций. Напомним, что Россия в заключительном туре сыграет с командой Сербии.
Мы не можем говорить за соперника, есть у них ли мотивация или нет. Идет турнирная борьба. Мы можем занять первое место в группе. Будем готовиться к матчу. Медицинский штаб даст нам сведения, кто и в каком состоянии находится. Исходя из этого, мы будем делать свой выбор.
Если только Газпром Сербии бесплатно газ поставит на год вперед.
Если только Газпром Сербии бесплатно газ поставит на год вперед.
Я противник высказываний о самых радостных результатах....до игры...
Я противник высказываний о самых радостных результатах....до игры...
Ответ: "Шанс 50 на 50."
Так и Черчесов.
Ответ: "Шанс 50 на 50."
Так и Черчесов.