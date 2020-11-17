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Черчесов: «Россия может занять первое место в группе Лиги Наций»

17 ноября 2020, 15:42
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия5 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что национальная команда может занять первое место в группе Лиги Наций. Напомним, что Россия в заключительном туре сыграет с командой Сербии.

Мы не можем говорить за соперника, есть у них ли мотивация или нет. Идет турнирная борьба. Мы можем занять первое место в группе. Будем готовиться к матчу. Медицинский штаб даст нам сведения, кто и в каком состоянии находится. Исходя из этого, мы будем делать свой выбор.

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Все комментарии
buzum
buzum
18 ноября в 09:59
"ЭГО" как всегда раздуто до усе..а! Жаль, что венгры не смогли выиграть у сербов! Тогда светило третье место, что точно отражало бы ситуацию в сборной. Набор игроков, которых вызывает "почетный житель Тироля" (Оздоев, Кудряшов, Нойштедтер, раньше был Джанаев) вызывает много сомнений!
Юрниекс1
Юрниекс1
18 ноября в 00:28
Угу..а Оздоев получит Золотой мяч...как лучший игрок Европы..
1bear
1bear
17 ноября в 23:34
Проиграют и сербам...может тогда тренера наконец то уволят?!!!
djo11
djo11
17 ноября в 21:51
нам не нужно первое место, если мы перейдем в первые группы(в лиге наций) там будут очень сильные для нас команды, нас будут иметь и в хвост и в гриву там) позора не оберемся, мы тут та 8 лохами, а что будет если надо будет играть с францией, германией, испанией, бельгией, англией и т д) нас просто разорвут там) а черчесова надо гнать в шею, это тренер старого формата и в современном футболе он ноль)
Bolshoy
Bolshoy ответ STVA 1 (раскрыть)
17 ноября в 21:15
Вторая корзина при жеребьевке..
GrimlocK
GrimlocK
17 ноября в 20:47
уточните, пожалуйста: первое с начала или с конца?
шацк
шацк
17 ноября в 20:33
Очень надеюсь, что это будет последний матч автро-польского недоразуменя у руля сборной.
протон1
протон1
17 ноября в 20:17
ну сербия выиграет. уровень россии это молдова. и фареры.
nikoladolgov
nikoladolgov
17 ноября в 20:03
Может и последнее.
Если только Газпром Сербии бесплатно газ поставит на год вперед.
1asss
1asss
17 ноября в 19:57
может еще не значит быть
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответ ZA POROGA (раскрыть)
17 ноября в 19:52
Не гарантированно!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
17 ноября в 19:52
Выигрывать надо!
CRVENA ZVEZDA
CRVENA ZVEZDA
17 ноября в 19:51
Языком болтать ты просто мастер Стас.
Vredinka_online
Vredinka_online
17 ноября в 19:47
Опять пытаемся за других говорить. Только наша самоотдача и игра на пределе своих сил.
kolpankolpan
kolpankolpan
17 ноября в 19:37
Даже если сборная займет первое место то что, это будет достижением? Турция ,Венгрия, Сербия давно забыли когда играли на чемпионатах Мира и Европы.Что это за мерило успеха, при том что сборная России ползет рядом с ними с гигантским трудом, а оборона команды жутко играет, как дырявая кошелка.
viv
viv
17 ноября в 19:36
Надо занимать, а не языком трепать.
mr.Nekto
mr.Nekto
17 ноября в 19:31
Гда его слышу, всякий раз вспоминается старое квн-ское: Вы мне не тыкайте, вы мне не выкайте... Вы мне мыкайте! Мы - царь!!!
ZA POROGA
ZA POROGA
17 ноября в 19:14
сербы сольют игру - оттого и оптимизм усатого....
Garrincha58
Garrincha58
17 ноября в 19:13
если займут первое место Черчесову точно медаль а может и орден дадут,точно так же как игрокам ЗМС дали на ЧМ
alex074
alex074
17 ноября в 19:12, ред.
С такой игрой, я бы не был столь оптимистичен...Даже если был тренером сборной.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 ноября в 19:04
Менее года назад Зенит играл последний матч в группе в ЛЧ...с Бенфикой....и по результату матча мог пройти в плейофф ЛЧ....в итоге 4-е место в группе....
Я противник высказываний о самых радостных результатах....до игры...
kts
kts
17 ноября в 18:34
Если не будет Болотного и Оздоева. И вратаря поменять бы
Z. Kramer
Z. Kramer
17 ноября в 18:29
Да понятно что купили Сербию, иначе ты бы заткнулся. А то что будет в следующем розыгрыше Лиги Наций тебя уже и не коснётся, после ЧЕ.
Zenit_84
Zenit_84
17 ноября в 18:25
Играть надо и замены адекватные делать
Супервайзер
Супервайзер ответ LOpp (раскрыть)
17 ноября в 18:23
Блондинку спрашивают: "Какой шанс у Вас у Вас увидеть белого слона на Кутузовском проспекте в 12 часов по полудни?"
Ответ: "Шанс 50 на 50."
Так и Черчесов.
Footbolista
Footbolista ответ LOpp (раскрыть)
17 ноября в 18:07, ред.
Евро?)...1/99...причем и курс скоро такой же будет)...
Санчо Панса
Санчо Панса
17 ноября в 17:59
Конечно может! Удачи нашим и победы в Белграде)
Евгений Быстров
Евгений Быстров
17 ноября в 17:49
Вот после этих слов,хочу чтобы не заняли первое место.Чтобы тебя,Стасик,уволили.Хотя еще не факт,что уволят.
санек002
санек002 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
17 ноября в 17:20
ТАК И БУДЕТ!НО ПАРНИ СТАРАЛИСЬ И УПРЕКНУТЬ ИХ НЕ В ЧЕМ-СКАЗАЛ ЧЕРЧЕСОВ ПОСЛЕ 1-4!ШУТЮ ВЕДЬ Я ШУТЮ_СКАЗАЛ ДЕМЬЯН ИНЮТИН В ВЕЧНОМ ЗОВЕ!
Повелитель Пупсиков
Повелитель Пупсиков
17 ноября в 17:18, ред.
Конечно могут, нужен Дзюба и всем вместе засучить рукава и сжать кулаки!!!)))))
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