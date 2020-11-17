Черчесов: «Россия может занять первое место в группе Лиги Наций»

Главный тренер сборной России заявил, что национальная команда может занять первое место в группе Лиги Наций. Напомним, что Россия в заключительном туре сыграет с командой Сербии.

Мы не можем говорить за соперника, есть у них ли мотивация или нет. Идет турнирная борьба. Мы можем занять первое место в группе. Будем готовиться к матчу. Медицинский штаб даст нам сведения, кто и в каком состоянии находится. Исходя из этого, мы будем делать свой выбор.