Бородюк: «Всегда нужно верить в сборную и поддерживать её»

Российский тренер Александр Бородюк прокомментировал предстоящий матч 6-го тура групповой стадии Лиги Наций против Сербии.
Ну, как я уже говорил, нужно всегда верить в сборную и поддерживать её. Что касается игры, здесь есть нюансы, которые нужно учитывать. Нам нужно выиграть в группе, подняться выше и играть в элитной группе. Второй пункт — в какой корзине мы окажемся при жеребьевке на чемпионате мира. Сербия не хочет вылетать из этой группы, многое зависит от того, как они сами отнесутся к матчу.
Кто заменит дисквалифицированного Зобнина в центре поля? Те ребята, которые имеют определенный опыт на международном уровне — братья Миранчуки, Кузяев.
Я тридцать лет смотрю и жду. За это время сборная Бельгии, которую мы когда-то за соперника-то не считали, выросла в сборную первого места мирового рейтинга. А мы до сих пор даже детские школы, укомплектованные мячами и воротами, не можем открыть...
Тридцать лет жду и, наверное, не дождусь...
Я тридцать лет смотрю и жду. За это время сборная Бельгии, которую мы когда-то за соперника-то не считали, выросла в сборную первого места мирового рейтинга. А мы до сих пор даже детские школы, укомплектованные мячами и воротами, не можем открыть...
Тридцать лет жду и, наверное, не дождусь...
Вот немцы, пожертвовали несколькими годами и ЧМ, зато собрали и сыграли команду, которая будет рвать и метать лет 10 минимум. У наших это нужно было делать еще до Слуцкого, но воз и ныне там. В лиге А такой сборной делать нечего. Разве только на сезон заглянуть и бегом назад, в лигу В...
Вот немцы, пожертвовали несколькими годами и ЧМ, зато собрали и сыграли команду, которая будет рвать и метать лет 10 минимум. У наших это нужно было делать еще до Слуцкого, но воз и ныне там. В лиге А такой сборной делать нечего. Разве только на сезон заглянуть и бегом назад, в лигу В...