Бородюк: «Всегда нужно верить в сборную и поддерживать её»

Российский тренер прокомментировал предстоящий матч 6-го тура групповой стадии Лиги Наций против Сербии.

Ну, как я уже говорил, нужно всегда верить в сборную и поддерживать её. Что касается игры, здесь есть нюансы, которые нужно учитывать. Нам нужно выиграть в группе, подняться выше и играть в элитной группе. Второй пункт — в какой корзине мы окажемся при жеребьевке на чемпионате мира. Сербия не хочет вылетать из этой группы, многое зависит от того, как они сами отнесутся к матчу.

Кто заменит дисквалифицированного Зобнина в центре поля? Те ребята, которые имеют определенный опыт на международном уровне — братья Миранчуки, Кузяев.