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Бородюк: «Всегда нужно верить в сборную и поддерживать её»

17 ноября 2020, 16:43
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия5 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Российский тренер Александр Бородюк прокомментировал предстоящий матч 6-го тура групповой стадии Лиги Наций против Сербии.

Ну, как я уже говорил, нужно всегда верить в сборную и поддерживать её. Что касается игры, здесь есть нюансы, которые нужно учитывать. Нам нужно выиграть в группе, подняться выше и играть в элитной группе. Второй пункт — в какой корзине мы окажемся при жеребьевке на чемпионате мира. Сербия не хочет вылетать из этой группы, многое зависит от того, как они сами отнесутся к матчу.

Кто заменит дисквалифицированного Зобнина в центре поля? Те ребята, которые имеют определенный опыт на международном уровне — братья Миранчуки, Кузяев.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
17 ноября в 22:41
Я это давно твержу!Уже и не помню когда Газзаев предложил перенять их опыт!Но мы мляя лучше лимит введём!Слава Мудько!!
Bolshoy
Bolshoy ответ sv_1969 (раскрыть)
17 ноября в 22:02
Будем верить и материться у экрана телика...
протон1
протон1
17 ноября в 20:31
ты и поддерживай Бородюк. че ёё подерживать. если они не уважают старну и болел.
Qatar Airways
Qatar Airways
17 ноября в 20:20, ред.
Смотрю за сборной России с момента её создания. Когда мы разгромили Камерун на ЧМ-94, влетев сначала шведам и бразильцам, нам говорили - всегда нужно верить в команду и поддерживать её, что вы хотите, это же полуфиналисты оказались. Когда мы играли вничью с чехами на ЧЕ-96, влетая итальянцам и немцам, нам говорили - всегда нужно верить в команду и поддерживать её, всё-таки два финалиста в группе оказались. Потом мы перестали попадать на крупные турниры, а когда каким-то чудом попадали, то наше место показывали то уже слабые чехи, то никакие греки, а кульминацией всего стало Евро-2016, где сборная России была худшей командой турнира, об игре которой все высказывались единодушно в негативном свете. Но нам опять говорили, что нужно верить и ждать, ведь мы на правильном пути...
Я тридцать лет смотрю и жду. За это время сборная Бельгии, которую мы когда-то за соперника-то не считали, выросла в сборную первого места мирового рейтинга. А мы до сих пор даже детские школы, укомплектованные мячами и воротами, не можем открыть...
Тридцать лет жду и, наверное, не дождусь...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 ноября в 18:29
Прав в том, что всегда нужно верить. Но верить хочется в молодую боевитую команду. У которой есть перспектива роста.
Вот немцы, пожертвовали несколькими годами и ЧМ, зато собрали и сыграли команду, которая будет рвать и метать лет 10 минимум. У наших это нужно было делать еще до Слуцкого, но воз и ныне там. В лиге А такой сборной делать нечего. Разве только на сезон заглянуть и бегом назад, в лигу В...
drug01
drug01
17 ноября в 17:45
Хорошие слова..... Будем верить!
mihaluch
mihaluch
17 ноября в 17:28
Верим поддерживаем а вы не можете выиграть.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
17 ноября в 17:15
Вера в сборную у российских болельщиков выражается в словосочетании "пешеходы юродивые", а поддержка обозначается трехэтажным матом под алкоголь разной степени крепости.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
17 ноября в 17:00
Приз за октябрьскую победу в группе получен. Спасибо.
sv_1969
sv_1969
17 ноября в 16:55
Вроде Саша правильные вещи говорит,но.....)
Я на стреме
Я на стреме
17 ноября в 16:52, ред.
не стоит обольщаться. в этих заповедных местах люди живут по принципу ..."бьёт , значит любит"
VAN ARM
VAN ARM
17 ноября в 16:50
но вводить себя в заблуждение и строить иллюзии тоже не стоит. на сегодня это лотерея и удача не на нашей стороне
Али Самаркандский
Али Самаркандский
17 ноября в 16:44
Верим,поддерживаем желаем побед
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