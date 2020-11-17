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Газизов: «Джикия шикарно выглядит в роли капитана сборной. Я за Жору»

17 ноября 2020, 15:36
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция3 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал поражение сборной России в матче Лиги Наций с Турцией (2:3).

Хорошо оцениваю игру сборной, по игре команда была очень убедительна. Хорошо играли, но нелепое удаление привело к не очень хорошему результату.

Есть ли объяснение, почему Соболев не выходит в сборной? Мы это не обсуждаем, это решать главному тренеру сборной, он ближе, видит. Надеемся, что в матче с сербами он выйдет и забьет победный гол.

Джикия шикарно выглядит в роли капитана сборной. Я буду за него всегда, чтобы он всегда был капитаном. Я за Жору.

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Все комментарии
viv
viv
17 ноября в 19:39
Слабоват Джикия для капитанства.
Snake Plissken
Snake Plissken
17 ноября в 18:48
Да круто - мячи привозит один за одним! )))
ЮЗИК
ЮЗИК
17 ноября в 18:07, ред.
Голосуем за
cska1948
cska1948
17 ноября в 18:02
Какой Джикия как капитан подаёт пример, если при исполнении Гимна России, стоит как в рот воды набрал?!
alexgurzan
alexgurzan ответ Трезвый повар (раскрыть)
17 ноября в 17:26
.
Трезвый повар
Трезвый повар
17 ноября в 17:18
Жора, он же Гоша, он же Гога
VAN ARM
VAN ARM
17 ноября в 16:54
капитан это немного другое. но возможно с опытом это и появится)))) в любом случаи удачи ему и спортивного долголетия.
Leha-ha50
Leha-ha50
17 ноября в 16:39, ред.
Джикия вполне отличный капитан. В скандалах не замечен, лидер обороны Спартака и сборной, никогда не пиарится, лишнего не болтает, скромный в жизни, и не уступчивый на поле . Лучшей кандидатуры на данный момент просто не найти. Капитаном должен быть всеми уважаемый человек , а не только уважаемый Черчесовым. Он должен быть примером для мальчишек и девчонок и на поле и вне его.
Джикия - это правильный выбор.
Всем здоровья.
311
311
17 ноября в 16:18
Капитан тонущего судна!)
Добряк
Добряк
17 ноября в 16:03
Аджикия не идеальный вариант, но хотя бы не дрэкает прилюдно...
makkie
makkie
17 ноября в 15:48
Шамиль-агитатор :)))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
17 ноября в 15:43
Вся страна за Жору, но капитаном сделают Дзюбиньо после того, как решат, что его прошлые зашквары позабыты.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 ноября в 15:37
Я тоже за Джикию
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