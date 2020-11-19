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Милонов: «Нашу сборную раздели и просто сделали как девочек»

вчера, 12:55
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия5 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал разгромное поражение сборной России в матче Лиги Наций против сборной Турции (0:5).

Конечно, это продолжение истории с Дзюбой. Мы так много говорили применительно к сборной про видеоонанизм Дзюбы, что забыли, что сборная, это ещё и футбол. Но по вчерашнему матчу футбола вообще не осталось. То, что было вчера, это хуже, чем онанизм. Нас раздели и просто сделали как девочек, как детей, порвали как тузик грелку. Это основания, конечно, для очень серьезных выводов.

После таких поражений нужно вызывать нашего главного тренера и команду на ковер к министру спорта, чтобы они ответили. А то у нас получается, что плохо сыграли, извините, радуйтесь к тому, что есть. Это всё-таки не клубные состязания были, а матч нашей национальной сборной. Мы не можем дать нашим соперникам ощущения, что у нас нет футбола. Нет, у нас футбол хороший, но вчера, это был не футбол. Вообще непонятно что было, это хуже, чем онанизм Дзюбы. Наши ребята вчера над нами посмеялись, это был групповой онанизм в сторону своих болельщиков. Наша сборная просто ужасно опозорила нас. Уж лучше Дзюба со своим онанизмом, чем вся сборная с таким онанизмом.

Туркам тоже проиграли, это тоже позор. Всегда били турок, а тут были сами биты. Наши деды били турок, а тут проиграли и дали возможность показать, что они своими донерами нашу шаверму могут победить. В общем еще пару тройку таких замечательных матчей, то можно их распустить к чертям собачьим и сказать: «Спасибо! Страна в вас больше не нуждается». Потом набрать уже нормальных людей в сборную.

Я надеюсь, что после таких серии неудач Черчесов должен будет взять на себя ответственность. Он должен сказать, что он либо готов исправить ситуацию через какое-то время. Либо сам уходит, если он не справляется. Это будет мужской поступок.

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Все комментарии
Леха Малышев
Леха Малышев
сегодня в 08:32
Мне кажется, если человек очень часто употребляет слово онанизм, это указывает на определённые психические проблемы! Это точно депутат написал?
протон1
протон1
вчера в 20:24
ее раздели уже с молдовой
Footbolista
Footbolista
вчера в 19:58
Милонов "Нас раздели и просто сделали как девочек"...это точно депутат?)...
Верг
Верг
вчера в 16:30
милонов хотел сказать как маленьких мальчиков на которых он наяривает как дзюба
spartach n1
spartach n1 ответ particular (раскрыть)
вчера в 15:17
Адриано,ты зачем пропал,это из-за меня ?
Прекращай срочно это дело !
Доктор на больных не обижается !
VAN ARM
VAN ARM ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 14:37
проблема в одном что одних что других гнать некуда)))
Питерские гоблины
Питерские гоблины ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 14:12
Подтверждаю. :)
particular
particular ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 14:12
Без тезисов очевидно, что не тех собрали и не тот собирал...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:57
Накидайте мне тезисов про выступление сборной России по футболу.
Дзюба, онанизм, разврат, педофилия, тузик, грелка
Спасибо!
Сантус
Сантус
вчера в 13:50
....странно,ему ближе было бы сказать:..как мальчиков...)Перевозбудился видимо.)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ nubom (раскрыть)
вчера в 13:39
Действительно ! Один депутат пишет про девочек ,другой ,что мы - " обо76ись " ??!!! Ну и власть у нас ! Гоните быдло из верхов !!!
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 13:28
Меньше нахваливать надо усача.
Project Pandora
Project Pandora
вчера в 13:25, ред.
Штаааа!!?? Он зачем сюда войны и шавермы приплёл? При чём тут онанист, которого даже на поле не было?! И вот ЭТО сидит в думе и принимает законы. Иногда лучше молчать и казаться идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения.
galem72
galem72 ответ nubom (раскрыть)
вчера в 13:15
жирик и не такое выдавал. Этим гоблинам в гос'дуре можно всё, правда только на территории духовных скреп. За кордоном эти "патриоты" ходят на цыпочках и соблюдают все правила, ибо могут сесть и надолго.
Добряк
Добряк
вчера в 13:13
Ужасная осень для сборной и клубов в ЕК. А это ведь ещё Спартак не играет в этом сезоне...
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ nubom (раскрыть)
вчера в 13:13
Так это же Мелонов, он девочек не любит. Его можно понять.
Caniggia
Caniggia
вчера в 13:09
Ну нормально сказал!
nubom
nubom
вчера в 13:05
"Нас раздели и просто сделали как девочек" - и это слова депутата госдумы?..
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