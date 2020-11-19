Милонов: «Нашу сборную раздели и просто сделали как девочек»

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал разгромное поражение сборной России в матче Лиги Наций против сборной Турции (0:5).

Конечно, это продолжение истории с Дзюбой. Мы так много говорили применительно к сборной про видеоонанизм Дзюбы, что забыли, что сборная, это ещё и футбол. Но по вчерашнему матчу футбола вообще не осталось. То, что было вчера, это хуже, чем онанизм. Нас раздели и просто сделали как девочек, как детей, порвали как тузик грелку. Это основания, конечно, для очень серьезных выводов.

После таких поражений нужно вызывать нашего главного тренера и команду на ковер к министру спорта, чтобы они ответили. А то у нас получается, что плохо сыграли, извините, радуйтесь к тому, что есть. Это всё-таки не клубные состязания были, а матч нашей национальной сборной. Мы не можем дать нашим соперникам ощущения, что у нас нет футбола. Нет, у нас футбол хороший, но вчера, это был не футбол. Вообще непонятно что было, это хуже, чем онанизм Дзюбы. Наши ребята вчера над нами посмеялись, это был групповой онанизм в сторону своих болельщиков. Наша сборная просто ужасно опозорила нас. Уж лучше Дзюба со своим онанизмом, чем вся сборная с таким онанизмом.

Туркам тоже проиграли, это тоже позор. Всегда били турок, а тут были сами биты. Наши деды били турок, а тут проиграли и дали возможность показать, что они своими донерами нашу шаверму могут победить. В общем еще пару тройку таких замечательных матчей, то можно их распустить к чертям собачьим и сказать: «Спасибо! Страна в вас больше не нуждается». Потом набрать уже нормальных людей в сборную.

Я надеюсь, что после таких серии неудач Черчесов должен будет взять на себя ответственность. Он должен сказать, что он либо готов исправить ситуацию через какое-то время. Либо сам уходит, если он не справляется. Это будет мужской поступок.