Сборная России осталась в Лиге B по итогам группового этапа Лиги Наций

Сборная России уступила национальной команде Сербии в матче 6-го тура группового этапа Лиги Наций (0:5).
Таким образом, российская сборная с 8 очками заняла 2-е место в турнирной таблице группы 3 и осталась в Лиге B.
В свою очередь сборная Венгрии, обыгравшая в этом же туре команду Турции (2:0), поднялась в Лигу А по итогам турнира, набрав 11 очков в 6 матчах.
«Думаю, что добыть три очка в этом матче не составит большого труда. Правда, не могу даже предположить, что мы не выиграем в Белграде. У Сербии сейчас неконкурентоспособная команда, слабенькая. Говорю так уверенно, потому что видел несколько их матчей. Надо спокойно себя чувствовать, хорошо подготовиться к игре и закончить год на мажорной ноте.
Сербы не доставят нам хлопот. Мы выиграем свою группу в Лиге наций. Вот если бы нам пришлось играть решающий матч с теми же турками или венграми, то я бы сомневался. У них команды примерно такого же уровня. А Сербия — нет. Там идёт смена поколений, ряд лидеров не приезжает в сборную», — цитируют Гаврилова «Известия».
«Думаю, что добыть три очка в этом матче не составит большого труда. Правда, не могу даже предположить, что мы не выиграем в Белграде. У Сербии сейчас неконкурентоспособная команда, слабенькая. Говорю так уверенно, потому что видел несколько их матчей. Надо спокойно себя чувствовать, хорошо подготовиться к игре и закончить год на мажорной ноте.
Сербы не доставят нам хлопот. Мы выиграем свою группу в Лиге наций. Вот если бы нам пришлось играть решающий матч с теми же турками или венграми, то я бы сомневался. У них команды примерно такого же уровня. А Сербия — нет. Там идёт смена поколений, ряд лидеров не приезжает в сборную», — цитируют Гаврилова «Известия».
Бышовец: «У наших футболистов мотивация гораздо выше, чем у Сербии».
Игнатьев: «Очень хотелось бы, чтобы сборная России поставила жирную точку».
Мостовой: «Ничего особенного от игры с Сербией не жду. Одного очка хватит».
Кириченко: «Спада у сборной России нет. С Турцией играли на высоком уровне».
Сычев: «Будет тяжело, но я верю в команду Черчесова» .
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Это был черный юмор!!! А вы чего подумали???
Бышовец: «У наших футболистов мотивация гораздо выше, чем у Сербии».
Игнатьев: «Очень хотелось бы, чтобы сборная России поставила жирную точку».
Мостовой: «Ничего особенного от игры с Сербией не жду. Одного очка хватит».
Кириченко: «Спада у сборной России нет. С Турцией играли на высоком уровне».
Сычев: «Будет тяжело, но я верю в команду Черчесова» .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Это был черный юмор!!! А вы чего подумали???