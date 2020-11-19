Сборная России осталась в Лиге B по итогам группового этапа Лиги Наций

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вчера, 00:50

Сборная России уступила национальной команде Сербии в матче 6-го тура группового этапа Лиги Наций (0:5).

Таким образом, российская сборная с 8 очками заняла 2-е место в турнирной таблице группы 3 и осталась в Лиге B.

В свою очередь сборная Венгрии, обыгравшая в этом же туре команду Турции (2:0), поднялась в Лигу А по итогам турнира, набрав 11 очков в 6 матчах.