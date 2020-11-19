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Сборная России осталась в Лиге B по итогам группового этапа Лиги Наций

вчера, 00:50

Сборная России уступила национальной команде Сербии в матче 6-го тура группового этапа Лиги Наций (0:5).

Таким образом, российская сборная с 8 очками заняла 2-е место в турнирной таблице группы 3 и осталась в Лиге B.

В свою очередь сборная Венгрии, обыгравшая в этом же туре команду Турции (2:0), поднялась в Лигу А по итогам турнира, набрав 11 очков в 6 матчах.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 10:30
А зря! Надо было к Лихтенштейнам спрыгнуть. Там хоть плешивому чиновью можно повыделываться и попатриотить после матча, всяким хет-трикам погордиться в эфире зомботелека. ))
Даниил Корохов
Даниил Корохов
вчера в 07:35
И это лучшее, что могли сделать наши футболисты, в Лиге А совсем все было бы кисло!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ vastudio (раскрыть)
вчера в 02:30
И этот плохо пошутил.
vastudio
vastudio ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 02:22
Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги наций Сербия – Россия.

«Думаю, что добыть три очка в этом матче не составит большого труда. Правда, не могу даже предположить, что мы не выиграем в Белграде. У Сербии сейчас неконкурентоспособная команда, слабенькая. Говорю так уверенно, потому что видел несколько их матчей. Надо спокойно себя чувствовать, хорошо подготовиться к игре и закончить год на мажорной ноте.

Сербы не доставят нам хлопот. Мы выиграем свою группу в Лиге наций. Вот если бы нам пришлось играть решающий матч с теми же турками или венграми, то я бы сомневался. У них команды примерно такого же уровня. А Сербия — нет. Там идёт смена поколений, ряд лидеров не приезжает в сборную», — цитируют Гаврилова «Известия».
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 01:26
Это не черный юмор,это уровень наших "экспертов",такой же как и тренеров и игроков.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 01:18
Хороший результат сборной. Задача на сезон выполнена, сохранили прописку в дивизионе Б.
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 01:13
Позорники фу уплютки , чтобы вы завершили карьеры и работали за 40к курьерами в Яндекс еде!!!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 01:08, ред.
Прикрывались от поражений клубов в еврокубках, тем что у нас сборная конкуретноспособна. Теперь все четко - ни там ни там не могем. Косметическими изменениями здесь не исправить, нужна полная планомерная перестройка. Надеюсь, данное поражение в перспективе даст толчок к положительным изменениям в нашем футболе.
Данил Бритвин
Данил Бритвин ответ Footbolista (раскрыть)
вчера в 01:03
Исправили, спасибо!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 01:03
Стратегически очень правильный результат - лучше один раз 0:5 в Лиге Б, чем шесть раз по 0:5 в Лиге А.
Footbolista
Footbolista ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 01:01
Ну тогда и Спартак проиграл Ливерпулю 0:5))...
Groove000
Groove000
вчера в 01:01
А реально, если прямо сейчас пройдет матч Россия - Германия... Я даже не знаю, кто пропустит больше))
Footbolista
Footbolista ответ Groove000 (раскрыть)
вчера в 01:00
Не...до немцев еще не дотягиваем даже в этом)...
Faustello
Faustello
вчера в 01:00, ред.
6-й Дзюба дозабил руками))
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Footbolista (раскрыть)
вчера в 01:00
да какая разница
Faustello
Faustello
вчера в 00:59
И свалилась в 3ю корзину
Groove000
Groove000 ответ Footbolista (раскрыть)
вчера в 00:59
Просто мы теперь как немцы, вот и 0:6)
Footbolista
Footbolista
вчера в 00:58, ред.
Редакция привет)...а почему 0:6?)...
Анд-м
Анд-м
вчера в 00:55
Великое достижение России 💪😁👌
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 00:55, ред.
Семшов: «России нужно занять 1-е место в группе, чтобы выйти в Лигу A».
Бышовец: «У наших футболистов мотивация гораздо выше, чем у Сербии».
Игнатьев: «Очень хотелось бы, чтобы сборная России поставила жирную точку».
Мостовой: «Ничего особенного от игры с Сербией не жду. Одного очка хватит».
Кириченко: «Спада у сборной России нет. С Турцией играли на высоком уровне».
Сычев: «Будет тяжело, но я верю в команду Черчесова» .
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Это был черный юмор!!! А вы чего подумали???
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