Агент: «Осложнений у Дивеева пока нет, но об этом говорить рано»

Агент Олег Еремин, представляющий интересы центрального защитника ЦСКА , рассказал о состоянии здоровья игрока. Напомним, что футболист получил травму носа и легкое сотрясение в матче Лиги Наций Россия — Сербия (0:5).

Игорь чувствует себя так, как и после травмы. Без последствий такое не происходит, они будут, но они не критичные. Перелом носа же не может обойтись без последствий! Сотрясение у него легкое, будем надеяться, что без последствий. Игорь — парень молодой и восстановиться должен быстро. Как на самом деле все пойдет — узнаем.

Осложнений пока нет, но о прогнозах говорить рано.

Почему он продолжил игру? Это обычная практика. В 99,9% случаев футболист сам должен определиться, может ли он продолжать игру. Врачи и тренеры ориентируются на мнение игроков, если нет явных противопоказаний, когда человек, например, находится без сознания. Видимо, Игорь мог играть и сказал об этом докторам.

Невозможно продиагностировать игрока полностью за две минуты, поэтому в вопросе продолжения игры врачи опираются на мнение игроков.

Скорее всего, ему предстоит небольшая операция по исправлению смещения перегородки. Это как к стоматологу сходить. Дальше будет играть в маске. На самом деле, есть вероятность, что он сможет сыграть и против «Сочи».