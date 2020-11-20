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Агент: «Осложнений у Дивеева пока нет, но об этом говорить рано»

вчера, 14:52

Агент Олег Еремин, представляющий интересы центрального защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о состоянии здоровья игрока. Напомним, что футболист получил травму носа и легкое сотрясение в матче Лиги Наций Россия — Сербия (0:5).

Игорь чувствует себя так, как и после травмы. Без последствий такое не происходит, они будут, но они не критичные. Перелом носа же не может обойтись без последствий! Сотрясение у него легкое, будем надеяться, что без последствий. Игорь — парень молодой и восстановиться должен быстро. Как на самом деле все пойдет — узнаем.

Осложнений пока нет, но о прогнозах говорить рано.

Почему он продолжил игру? Это обычная практика. В 99,9% случаев футболист сам должен определиться, может ли он продолжать игру. Врачи и тренеры ориентируются на мнение игроков, если нет явных противопоказаний, когда человек, например, находится без сознания. Видимо, Игорь мог играть и сказал об этом докторам.

Невозможно продиагностировать игрока полностью за две минуты, поэтому в вопросе продолжения игры врачи опираются на мнение игроков.

Скорее всего, ему предстоит небольшая операция по исправлению смещения перегородки. Это как к стоматологу сходить. Дальше будет играть в маске. На самом деле, есть вероятность, что он сможет сыграть и против «Сочи».

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:55
Поправляйся Игорь...ты нужен команде.
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
вчера в 19:52
Здоровья Игорю!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:13
Все же парня надо было заменить. Он защитник и участвовать в верховой борьбе ему приходится чаще чем другим, а в этой борьбе локти часто идут в ход. Врачи должны были настоять на замене. Здоровье игрока должно быть на первом месте. А Черчесов любит "добивать" раненых, что было неоднократно. Это порочная практика. Сразу же было понятно , что это перелом и дискомфорт игрок будет по любому испытывать.
Всем здоровья.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 15:18
Здоровья Игорю!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:03
Жаль, конечно!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 15:01
конечно должен играть. ))))
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:59
Здоровья Игорю!Нравится как играет!Не по годам рассудительно!
ДСА
ДСА
вчера в 14:53
Пожелаем игроку вагон здоровья.
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