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Сборная России: «Соболев не предъявлял никаких жалоб»

вчера, 15:43
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия5 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Пресс-служба сборной России опубликовала информацию о травме нападающего «Спартака» Александра Соболева.

Александр Соболев был включён в заявку на матч, но участия в нём не принял. Это связано с блокадой коленного сустава, которая возникла уже в раздевалке перед выходом игроков на разминку. Вставая с кресла, игрок почувствовал дискомфорт. Подобная ситуация возникала у него и ранее в расположении клуба.

Вчера же блокада была оперативно устранена врачами сборной России. В настоящее время нападающий не испытывает лимитирующего дискомфорта. Необходимо отметить, что Соболев не пропустил ни одной восстановительно-поддерживающей тренировки ни на этом, ни на предыдущем сборе национальной команды и не предъявлял никаких жалоб.

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Все комментарии
Z. Kramer
Z. Kramer
вчера в 21:01
А почему об этом говорит телеграмм Сборной России, а сам Соболев ничего не сказал. Он хоть в курсе?
Red blu
Red blu
вчера в 19:09
Вставать с кресла тоже надо правильно.
Faustello
Faustello
вчера в 18:15
У Соболя чуйка сработала и он решил симульнуть чтоб не позориться.
112910415
112910415
вчера в 18:02
чудеса волшебные
brauning.86
brauning.86
вчера в 17:55
Усатое 12 и не такое придумает чтоб уйти от позора
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
вчера в 17:49
джигит чтоб не причинить дискомфорт ананисту ,просто маринует соболя на лавке
а сейчас сказки рассказывают дискомфорт появился
за
за
вчера в 17:34
Разве клуб Спартак не направлял вам инфу о Соболеве? но вы, несмотря на предупреждение, все равно вызвали его на сборы!
Заполярный
Заполярный
вчера в 17:20
Уже и отмазаться по мужски не можите, сказочники.
Брулин
Брулин
вчера в 17:15
Лимитирующий дискомфорт - идеальное описание РПЛ
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 16:58
а может усатого через полиграф прогнать и тогда будет хоть какая то ясность)))
Сп62
Сп62
вчера в 16:55
А у нас во всей стране, как в сказке.
Слайш
Слайш
вчера в 16:44
ну точно без волшебства не обошлось.. Был здоров, перед игрой на разминке заболел, сразу после игры снова абсолютно здоров. Точно как кремлевские сказки про постоянный рост экономики - расчет на полных 56ов
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 16:12
Вещее колено. Прочуяло неудачу и не дало хозяину выйти и опозориться вместе со всеми.
memphis
memphis
вчера в 16:11
внезапно встал на замену и заболел, а потом чудо-терапевт вылечил))) Чудеса... А может просто Черчесов зассал Дзюбу
311
311
вчера в 16:04
Обещал победный гол, но с кресла встал и устал!)
Suriand
Suriand
вчера в 15:52
Ну прямо чудо какое-то) попытка отмазать Черчесова засчитана.
beefs
beefs
вчера в 15:45
ну надо же, перед игрой был дискомфорт, после игры пропал, браво медикам...
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