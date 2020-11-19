Сборная России: «Соболев не предъявлял никаких жалоб»

Пресс-служба сборной России опубликовала информацию о травме нападающего «Спартака» .

Александр Соболев был включён в заявку на матч, но участия в нём не принял. Это связано с блокадой коленного сустава, которая возникла уже в раздевалке перед выходом игроков на разминку. Вставая с кресла, игрок почувствовал дискомфорт. Подобная ситуация возникала у него и ранее в расположении клуба.

Вчера же блокада была оперативно устранена врачами сборной России. В настоящее время нападающий не испытывает лимитирующего дискомфорта. Необходимо отметить, что Соболев не пропустил ни одной восстановительно-поддерживающей тренировки ни на этом, ни на предыдущем сборе национальной команды и не предъявлял никаких жалоб.