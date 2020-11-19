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У Дивеева выявлено небольшое сотрясение мозга после матча с Сербией

вчера, 18:57
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия5 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Защитник сборной России Игорь Дивеев прошел медобследование после матча против команды Сербии в Лиге Наций.

Сообщается, что футболист получил перелом носа со смещением и небольшое сотрясение мозга. Сроки восстановления станут ясны позже.

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Все комментарии
Оновтун
Оновтун
вчера в 23:56
У Черчесова выявлено значительное сотрясение мозга после назначения на пост главного тренера сборной России
SHMEL
SHMEL
вчера в 22:30
Хоть не отправояй в эту Сборнаяю своих игроков.
Б Р А Т
Б Р А Т ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 22:00
К сожалению Бердыеву не очень нужен футбол.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Б Р А Т (раскрыть)
вчера в 21:48
Забыли Бердыева - спец по автобусам.))))
Б Р А Т
Б Р А Т ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 21:18
Первый это Семин, куда ж без него.
Второй Мурад Мусаев.
Третий Слуцкий.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:11
малая плата за разбитые надежды))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Б Р А Т (раскрыть)
вчера в 20:46
Давай перечисляй ,не боись ! )))))
Б Р А Т
Б Р А Т ответ Ravshan878 (раскрыть)
вчера в 20:37
Нужен тренер, который умеет работать с молодёжью)
Для скорейшей интеграции наших талантов из молодежуи в единое целое с основной командой)
Я знаю несколько таких тренеров, из России но за фамилии некоторых, меня закидают камнями.
ДСА
ДСА
вчера в 20:28
Хорошо когда есть что трясти.
Faustello
Faustello ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 20:01, ред.
А у тебя ник матершиный если задом наперед прочитать!))) Сам ты ахахел, баньте его!)))
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 19:57
Блин, от этого лысого тарасовца пользы НОЛЬ, то Марио поколечил теперь Дивеева и главное без пользы дела, позорник тарасовский.
Ravshan878
Ravshan878 ответ Б Р А Т (раскрыть)
вчера в 19:45
Ну БРАТ. Respect. Бруклина на уши поставил.Просто так не сдаёмся.
Да в нашем улице будет праздник. Это лишь игра в одну сторону.У Сб Russia нужен новый гл тренер типа Клоппа.Пардон лучше из Испании.
alexgurzan
alexgurzan ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 19:41
Нет грехов, просто удалили материал, в котором он был написан.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:40
На первых минутах сломали нос Игорю,гады!
311
311
вчера в 19:40
Наверное тренер газмяса в раздевалку после матча заглянул!)
Брулин
Брулин
вчера в 19:39
человек с переломом носа и сотрясением играет тайм. Где врачи были?
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:38
За какой грех удалили мой вполне безобидный комментарий???
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:35
Здоровья и хорошей игры в дальнейшем
Б Р А Т
Б Р А Т ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 19:21
Ну это не совсем так.
Просто когда тебя тренер натаскивает на посадку и выкапывание картошки у него на даче, а тут приходит приглашение в сборную.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:18
Судя по игре мозгов нет.
Б Р А Т
Б Р А Т
вчера в 19:12
Может дело в этом?
Red blu
Red blu
вчера в 19:07
Здоровья Игорю.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:58
Нормально всё будет...
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