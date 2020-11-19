У Дивеева выявлено небольшое сотрясение мозга после матча с Сербией

Защитник сборной России Игорь Дивеев прошел медобследование после матча против команды Сербии в Лиге Наций.
Сообщается, что футболист получил перелом носа со смещением и небольшое сотрясение мозга. Сроки восстановления станут ясны позже.
Защитник сборной России Игорь Дивеев прошел медобследование после матча против команды Сербии в Лиге Наций.
Сообщается, что футболист получил перелом носа со смещением и небольшое сотрясение мозга. Сроки восстановления станут ясны позже.
Второй Мурад Мусаев.
Третий Слуцкий.
Второй Мурад Мусаев.
Третий Слуцкий.
Для скорейшей интеграции наших талантов из молодежуи в единое целое с основной командой)
Я знаю несколько таких тренеров, из России но за фамилии некоторых, меня закидают камнями.
Для скорейшей интеграции наших талантов из молодежуи в единое целое с основной командой)
Я знаю несколько таких тренеров, из России но за фамилии некоторых, меня закидают камнями.
Да в нашем улице будет праздник. Это лишь игра в одну сторону.У Сб Russia нужен новый гл тренер типа Клоппа.Пардон лучше из Испании.
Да в нашем улице будет праздник. Это лишь игра в одну сторону.У Сб Russia нужен новый гл тренер типа Клоппа.Пардон лучше из Испании.
Просто когда тебя тренер натаскивает на посадку и выкапывание картошки у него на даче, а тут приходит приглашение в сборную.
Просто когда тебя тренер натаскивает на посадку и выкапывание картошки у него на даче, а тут приходит приглашение в сборную.
https://youtu.be/18fqLYa-EaY