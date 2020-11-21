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Силкин: «В московском дерби будет бескомпромиссная борьба»

вчера, 14:19
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал предстоящее дерби со «Спартаком» в матче 15-го тура РПЛ.

Конечно, я отдаю предпочтение «Динамо». И даже если взвешивать объективно шансы обеих команд, это же непредсказуемо, это дерби. В каком бы состоянии, в каком бы турнирном положении не находились эти команды, эти игры — они особняком стоят. Поэтому все что угодно может быть в этой игре. Но то, что будет бескомпромиссная борьба и то, что будет нерв в сегодняшнем матче — я даже не сомневаюсь. Какой будет результат, сложно сказать.

Не будет сегодня некоторых в игре — это не очень важно. Еще раз повторю, не важно, в каком составе они будут играть. Они будут играть под вывеской «Спартак» — «Динамо» или «Динамо» — «Спартак», тут даже настраивать футболистов не надо. Во всяком случае, для наших футболистов, динамовцев — это дело чести, эти игры особняком стоят.

Можно ли чего-то опасаться? Опасаться не нужно. Нужно разобрать по косточкам соперника и, с учетом того, что «Динамо» выйдет со своей игрой на поле, постараться не допустить грубых ошибок.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 15:03
"Они будут играть под вывеской «Спартак» — «Динамо»"...купил себе "Sony",
родная? Нет,сделано в Китае,остались одни названия,как то так!!!
Mangur
Mangur
вчера в 14:54
Болем за Динамо.
1asss
1asss
вчера в 14:36
шашлик сегодня будет
shlomo
shlomo
вчера в 14:23
Хочется увидеть хороший футбол
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