Силкин: «В московском дерби будет бескомпромиссная борьба»

Бывший тренер «Динамо» прокомментировал предстоящее дерби со «Спартаком» в матче 15-го тура РПЛ .

Конечно, я отдаю предпочтение «Динамо». И даже если взвешивать объективно шансы обеих команд, это же непредсказуемо, это дерби. В каком бы состоянии, в каком бы турнирном положении не находились эти команды, эти игры — они особняком стоят. Поэтому все что угодно может быть в этой игре. Но то, что будет бескомпромиссная борьба и то, что будет нерв в сегодняшнем матче — я даже не сомневаюсь. Какой будет результат, сложно сказать.

Не будет сегодня некоторых в игре — это не очень важно. Еще раз повторю, не важно, в каком составе они будут играть. Они будут играть под вывеской «Спартак» — «Динамо» или «Динамо» — «Спартак», тут даже настраивать футболистов не надо. Во всяком случае, для наших футболистов, динамовцев — это дело чести, эти игры особняком стоят.

Можно ли чего-то опасаться? Опасаться не нужно. Нужно разобрать по косточкам соперника и, с учетом того, что «Динамо» выйдет со своей игрой на поле, постараться не допустить грубых ошибок.