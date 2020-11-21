«Ошибки были в обе стороны». Форвард «Крыльев» — о матче с хабаровским СКА

Нападающий «Крыльев Советов» поделился впечатлениями от матча 23-го тура ФНЛ с хабаровским СКА (1:0). Главный арбитр встречи Алексей Амелин не засчитал три гола, два из которых в ворота «Крыльев», а также не назначил пенальти в пользу хозяев на последних минутах.

Конечно, игра получилась очень напряженной. Мы, кстати, посмотрели момент с незасчитанным мячом Чернова — там офсайда не было. У местных болельщиков, судя по их реакции, сложилось впечатление, что судья завалил игру и принимал решение не в пользу их команды, а на самом деле должно было быть 0:2.