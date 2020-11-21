«Ошибки были в обе стороны». Форвард «Крыльев» — о матче с хабаровским СКА

Нападающий «Крыльев Советов» Егор Голенков поделился впечатлениями от матча 23-го тура ФНЛ с хабаровским СКА (1:0). Главный арбитр встречи Алексей Амелин не засчитал три гола, два из которых в ворота «Крыльев», а также не назначил пенальти в пользу хозяев на последних минутах.
Конечно, игра получилась очень напряженной. Мы, кстати, посмотрели момент с незасчитанным мячом Чернова — там офсайда не было. У местных болельщиков, судя по их реакции, сложилось впечатление, что судья завалил игру и принимал решение не в пользу их команды, а на самом деле должно было быть 0:2.
Ошибки были в обе стороны. Когда нам забивали во втором случае, был толчок Комбарова. Первый отмененный гол соперников из офсайда? Честно, не смотрел этот эпизод на видео, поэтому комментировать не могу. Что же касается падения игрока СКА в штрафной на последних секундах, то этот момент далеко не такой однозначный, как утверждали хозяева.
Ранее судейство в матче с «Крыльями» подверг критике главный тренер СКА Сергей Юран.
Хоть бы ничейку подарил !
Хоть бы ничейку подарил !