Карпин: «Не сказал бы, что получилось всё. Не самый лучший матч»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвёл итоги матча 15-го тура РПЛ против «Рубина» (2:0).
Не сказал бы, что получилось всё. В первые минут 20 было всё хорошо, кроме последнего паса. Из-за травмы Хашимото какое-то время играли вдесятером. Во втором тайме игра была более-менее. Не самый лучший матч. Работы с новичками непочатый край, они пока не вписались. Погода? Мы в таких условиях играем не первый год, условия одинаковые для всех.
Думаю зимний перерыв пойдёт на пользу Ростову. Главное что бы больше не продавали лидеров команды
Думаю зимний перерыв пойдёт на пользу Ростову. Главное что бы больше не продавали лидеров команды