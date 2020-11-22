Карпин: «Не сказал бы, что получилось всё. Не самый лучший матч»

Главный тренер «Ростова» подвёл итоги матча 15-го тура РПЛ против «Рубина» (2:0).

Не сказал бы, что получилось всё. В первые минут 20 было всё хорошо, кроме последнего паса. Из-за травмы Хашимото какое-то время играли вдесятером. Во втором тайме игра была более-менее. Не самый лучший матч. Работы с новичками непочатый край, они пока не вписались. Погода? Мы в таких условиях играем не первый год, условия одинаковые для всех.