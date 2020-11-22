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Карпин: «Не сказал бы, что получилось всё. Не самый лучший матч»

вчера, 21:23
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвёл итоги матча 15-го тура РПЛ против «Рубина» (2:0).

Не сказал бы, что получилось всё. В первые минут 20 было всё хорошо, кроме последнего паса. Из-за травмы Хашимото какое-то время играли вдесятером. Во втором тайме игра была более-менее. Не самый лучший матч. Работы с новичками непочатый край, они пока не вписались. Погода? Мы в таких условиях играем не первый год, условия одинаковые для всех.

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ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:50
Валера скромняга, надо его в сборную
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 22:15
А нам плевать на ставленников Газпрома. Мы в футболе понимаем побольше Канделаки и сами разберемся где футбол, а где реклама Газпрома.
Аксинья
Аксинья ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:12
А лучшим как всегда Семака назначат...
Аксинья
Аксинья
вчера в 22:11
Валера как всегда в своем амплуа - лукавство на первом плане...Проиграла команда и начинает что ребята мол молодцы, бились и старались, но не повезло...А стоит выиграть так начинает недовольство игрой команды высказывать...С победой Валера тебя и твой коллектив))
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:10, ред.
Неделя Удалась!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:47
Поскромничал Валера
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 21:37
Результат отменный!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:34
С учётом всех факторов и состава, и травм, и короны, пожалуй на сегодня Карпин лучший тренер РПЛ.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 21:30
У Ростова каждый матч новый состав. После ухода в октябре 6 игроков основы новички пока ещё не влились в командную игру
Думаю зимний перерыв пойдёт на пользу Ростову. Главное что бы больше не продавали лидеров команды
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:24
Валер, с победой
beefs
beefs
вчера в 21:23
не криви душой...
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