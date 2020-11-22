Дивеев: «Должны были выигрывать у „Сочи“ и уходить в отрыв от „Зенита“»

Защитник ЦСКА прокомментировал результат матча 15-го тура РПЛ против «Сочи» (1:1).

Мы всё равно остались недовольны ничьей. Должны были выигрывать и уходить в отрыв от «Зенита». Первый круг мы сыграли, но впереди ещё 15 игр. Нужно готовиться к ним.

Мы о чемпионстве пока даже не разговариваем. Пусть сначала чемпионат закончится. Потом будем обсуждать, где могли выиграть и лучше сыграть.