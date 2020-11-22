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Дивеев: «Должны были выигрывать у „Сочи“ и уходить в отрыв от „Зенита“»

вчера, 20:23
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал результат матча 15-го тура РПЛ против «Сочи» (1:1).

Мы всё равно остались недовольны ничьей. Должны были выигрывать и уходить в отрыв от «Зенита». Первый круг мы сыграли, но впереди ещё 15 игр. Нужно готовиться к ним.

Мы о чемпионстве пока даже не разговариваем. Пусть сначала чемпионат закончится. Потом будем обсуждать, где могли выиграть и лучше сыграть.

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Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 23:29
Нужно было брать и выигрывать, а не говорить об этом после матча.
oFANATo
oFANATo
вчера в 23:07, ред.
Ничья у ЦСКА получилась со знаком +, а у зенита и спартака ничьи со знаком минус, раз ЦСКА сохранил за собой первое место!
feris1
feris1
вчера в 22:44
Если бы да ка бы и так далее.....
halfbeek
halfbeek
вчера в 22:44
А кому были должны?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:55
Ты уже всборной напривозил, отдыхай
VAN ARM
VAN ARM ответ fczpkossidspb (раскрыть)
вчера в 21:38
тут другая тема))) бубенцы мешают))
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:37
для этого нужно играть а не гуся теребить на невский манер))))))))))))
112910415
112910415
вчера в 21:36
увы, увы
Cat01
Cat01
вчера в 21:07
Надо играть на победу всегда а после говорить
12й игрок
12й игрок
вчера в 21:04
Это прогазпромовские судьи и админресурс не позволили.
великолепный наверняка именно так и отмазался)))
fczpkossidspb
fczpkossidspb
вчера в 21:04, ред.
Должны были выигрывать у Ахмата и перегонять ЦСКА!
alex074
alex074
вчера в 20:56
"Должны" и "ушли" это две вещи...Так что не чего теперь разглагольствовать.
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:56
Желание выиграть есть у всех но соперник не даёт.
beefs
beefs
вчера в 20:53
никто никому ничего не должен, а результат на табло...
Великолепный
Великолепный
вчера в 20:46
Правильно Игорь, очки будем считать после 30-го тура, а сейчас надо выкладываться в каждой последующей игре.
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:43
А в Сочи иначе думают))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 20:42
зенита не сущесттвует
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:41
До Кутепова ему как до луны
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:38
А Сочи должны были проиграть??? Никто , ни кому ничего , не должен. Счет на табло и его не изменить. Сочи про себя могут то же самое сказать и кто прав будет??? Взяли моду соперников в должники записывать, только и слышишь :" Мы должны были выиграть", прямо как под копирку все повторяют . Сказал бы просто, мол хотели выиграть, но не смогли, ну или соперник не позволил. Так было бы вернее.
Всем здоровья.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 20:36
Корона сильно влияет на ход ЧР и конца не видно
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:36
Дома нужно выигрывать!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 20:35
С учетом травм Марио, Набабкина и четырех корон - будет очень и очень трудно. Я думаю, что на ЛЕ сил не хватит , да и на РПЛ тоже может не хватить. Дзагоева и главное, Кучаева будет очень трудно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:34
Зенит тоже вчера хотел выиграть...
shlomo
shlomo
вчера в 20:26
Ну хотение, это хорошо, но есть то есть...
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