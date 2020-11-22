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Новосельцев: «Мы могли рассчитывать и на победу в матче с ЦСКА»

сегодня, 17:19
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Защитник «Сочи» Иван Новосельцев подвёл итоги матча 15-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

Ничья в Москве с ЦСКА, наверное, неплохой результат. С другой стороны, по тому как складывалась игра, особенно во втором тайме, мы могли рассчитывать и на победу. По моментам соперника мы, считаю, превзошли и могли увезти три очка. В принципе, ничего неожиданного ЦСКА не предложил, хорошо разобрали их игру перед матчем. Сами же выполнили практически всё, о чём договорились. Позитивное впечатление от сегодняшней игры.

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Все комментарии
halfbeek
halfbeek
сегодня в 20:04
ЦСКА в этом сезоне показывает лучшую игру в среднем. В некоторых случаях Зенит выглядел лучше. Сегодня Сочи от игры армейцев оставили несколько удачных кусочков, а в основном разрушили, создав свою и весьма приличную. Игра южан мне никогда не была симпатична, но сегодня эта медлительная и тяжеловатая команда на острие которой габаритный и достаточно бестолковый нападающий, показала как нужно переигрывать нашего лидера.
ABir
ABir
сегодня в 19:20
Сочи был в этом матче однозначно лучше и больше заслуживал победы!
blitz
blitz ответ Erast Tarasovskiy (раскрыть)
сегодня в 19:20
И что? Счёт на табло.
Erast Tarasovskiy
Erast Tarasovskiy
сегодня в 18:35, ред.
Вся страна видела, что Сочи был на голову выше по игре, чем ЦСКА.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ Juve14 (раскрыть)
сегодня в 18:33
Дружище, ты мега крут, сам себе на комменты отвечаешь.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 18:32
Стоит признать,Сочи смотрелся поинтересее большую часть матча, временами и мы прижимали их к воротам, но в целом моментов у них было больше.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 18:18
Дак и вели, но на ВАРе что то наВАРили. Наверное, премию от Почты России...
Просто утка
Просто утка
сегодня в 18:17, ред.
Победу у Сочи украли сам Деревянный и судья.
Faustello
Faustello
сегодня в 18:04
drug01
drug01
сегодня в 17:45
Могли но не вышло....
ДСА
ДСА
сегодня в 17:44
Даже была информация, что ведут 2-1.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 17:43
Судя по статистике, Сочи даже лучше смотрелся, чем ЦСКА!
Juve14
Juve14 ответ Juve14 (раскрыть)
сегодня в 17:40
Что в сборной что в клубе эта деревяшка бесполезна
Juve14
Juve14
сегодня в 17:39
Возили коней как детишек, если бы Зеболотный не запорол столько моментов вообще бы разгромили
sv_1969
sv_1969
сегодня в 17:34
1:1 на табло... Остальное лирика))
oFANATo
oFANATo
сегодня в 17:22
И ЦСкА мог рассчитывать на победу в конце матча. Гайч вас простил.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 17:20
Размечтался. .счёт на табло.
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