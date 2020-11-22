Новосельцев: «Мы могли рассчитывать и на победу в матче с ЦСКА»

Защитник «Сочи» подвёл итоги матча 15-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

Ничья в Москве с ЦСКА , наверное, неплохой результат. С другой стороны, по тому как складывалась игра, особенно во втором тайме, мы могли рассчитывать и на победу. По моментам соперника мы, считаю, превзошли и могли увезти три очка. В принципе, ничего неожиданного ЦСКА не предложил, хорошо разобрали их игру перед матчем. Сами же выполнили практически всё, о чём договорились. Позитивное впечатление от сегодняшней игры.