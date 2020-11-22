ГлавнаяНовости

Слуцкий: «В ключевые моменты мы совершаем глупые и простые ошибки»

вчера, 21:19
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 15-го тура РПЛ против «Ростова» (0:2).

Бывают такие матчи, когда нужно перетерпеть, где-то дожать, реализовать стандарт. Понятно, что есть кадровые потери, но они есть всегда. У нас же есть люди в команде, они выходят на поле. К сожалению, в ключевые моменты мы совершаем глупые и простые ошибки. Понятно, что мы были ограничены в атакующих действиях. Задача была выжимать из моментов максимум. Я понимал, что игра шла до мяча.

Все новости
Бородюк: «Не удивляет положение „Ростова“ в таблице»
Сегодня, 09:06 Комментарии2
Степашин: «„Динамо“ могло победить „Спартак“»
Сегодня, 09:06 Комментарии2
Наумов: «По игре „Локомотив“ уже начинает превращаться в середняка»
Сегодня, 08:48 Комментарии5
Кириченко: «Давно не видел, чтобы ЦСКА так слабо выглядел в атаке»
Сегодня, 08:40 Комментарии5
Хомуха: «„Зенит“ играл на фоне серьезных кадровых потерь»
Сегодня, 08:14 Комментарии15
Безразличие и несобранность. «Арсенал» — худшая команда из числа топовых
Вчера, 23:43Сергей Иванов в блоге Дно пробитоКомментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Footbolista
Footbolista
вчера в 23:04
Что то Леонид совсем скатился...из космоса...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:25
Достаточно сильный кадровый голод сказался на игре особенно в атаке. Если уж Тарасова пришлось в защитники переквалифицировать, то вполне понятно , что состав далек от оптимального. Ну и потеря Хвичи сильно сказывается на креативности атак. Но сейчас многие несут потери в составах и от этого никуда не уйти. Легче тем , у кого скамейка в "три ряда". Остальным приходится выкручиваться. Надеемся , что Рубин продолжит радовать болельщиков , особенно когда отсутствующие по уважительным причинам вернуться в строй.
Всем здоровья.
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 22:04
Короче виноватых нет.надо просто перетерпеть..((
nubom
nubom
вчера в 21:56
"Задача была выжимать из моментов максимум." - это и основным-то составом не удавалось. Так что это не план, а пожелание...
beefs
beefs
вчера в 21:55
что то не заладилось сегодня, бывает...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:36
Слишком много у него больных оказалось.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:33
тюфяк ты лёня)) записывайся в кружек дзюбы)))))))))))))
Loko57
Loko57
вчера в 21:23
Просто Ростов был лучше!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:21
Все так играют,у всех ошибки
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 21:21
У Ростова тоже несколько игроков основы пропускали игру. Ростов заслуженно победил
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100