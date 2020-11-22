Слуцкий: «В ключевые моменты мы совершаем глупые и простые ошибки»

Главный тренер «Рубина» прокомментировал результат матча 15-го тура РПЛ против «Ростова» (0:2).

Бывают такие матчи, когда нужно перетерпеть, где-то дожать, реализовать стандарт. Понятно, что есть кадровые потери, но они есть всегда. У нас же есть люди в команде, они выходят на поле. К сожалению, в ключевые моменты мы совершаем глупые и простые ошибки. Понятно, что мы были ограничены в атакующих действиях. Задача была выжимать из моментов максимум. Я понимал, что игра шла до мяча.