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Ганчаренко: «Дивеев — боец. У нас не было выбора, он вышел»

сегодня, 17:02
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал результат матча 15-го тура РПЛ против «Сочи» (1:1).

Начало матча и концовка удались. Не хватало движения в позиционных атаках. Не было качественного завершения. Путём замен пытались усилить игру. Не очень смотрелись в середине.

Травмированные Кучаев, Васин, Дзагоев и Карпов? Если столько людей выпадает, то тяжело что-то говорить. Не смогли сыграть по разным причинам. Дивеев — боец. У нас не было выбора, он вышел. Наполучал сегодня в нос, но это футбол, контактный вид спорта.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 20:08
Для меня это не оправдание. Проблемы были с обороной, а не играли в атаке. Состав был вполне нормальный. Хорошо , что не проиграли.
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
сегодня в 19:34
Дивеев мужик. С такой серьезной травмой из за нехватки игроков защиты выручает команду.
oFANATo
oFANATo ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 19:27, ред.
А у нас что Чалов и Обляков одни были в сборной?
У нас 11 человек разъезжались по всем сборным.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ blitz (раскрыть)
сегодня в 19:25
У нас сейчас неплохая скамейка.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 19:24
В 1991 году в Уссурийске во время игры в футбол в СВУ мне тоже ногой по переносице заехали так, что нос набок. Кровища хлещет, подошел к зеркалу, повернул его как нужно и все, к медикам не обращался.
blitz
blitz
сегодня в 19:23
Вообще надо признать ЦСКА большие молодцы. При таком большом количестве травмированных. Умудряются удерживать первое место. Это же уму не постижимо в оборону защитников не осталось. Ганчаренко приходится выкручиваться ставить в защиту игроков из полузащитников. Снимаю шляпу перед армейцами.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 19:20
Игорь конечно боец, но маску не мешало бы на него надеть. Если уж сделать не успели, то хотя бы у Марио на прокат взяли на одну игру, а то он сегодня от ЗеБолотного пару раз локтем в нос получал.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 18:48
С памятью у меня порядок. Ну , а в сборной Чалов с Обляковым измотались сильно??? Это не оправдание такой безвольной игре.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 18:43
Если бы ты на самом деле играл не во дворе, а в серьезный футбол, то должен знать, что переломы разные бывают. Бывают со смещением, бывают с разрывом перегородки, бывают с осколками костных фрагментов, а бывают просто по соплям получил , кровь пошла , а через 10 минут снова огурец. Так что не надо выводы делать на основании своего "богатого жизненного" опыта.
Свидетели картофельного позора
Свидетели картофельного позора ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 18:16
Я же говорил Витек крут! Лошадь хромая но еще тянет)
Faustello
Faustello
сегодня в 18:06
Хорошо что не сбежал Михалыч)))
oFANATo
oFANATo ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 17:58, ред.
Забываешь что игра проходила после перерыва на сборные. У Сочи сборников меньше.
мангo
мангo
сегодня в 17:36
Васин, Дзагоев и Карпов? дык это ваще не основа)) Мистер отмазка в сваоем стиле ахаха
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:35
Очень слабая игра ЦСКА и тренер должен нести главную ответственность за результат, а не искать необоснованные отмазки. Такой безвольной игры давно не видел в исполнении ЦСКА. Даже в проигранных матчах команда играла и стабильно создавала голевые моменты. Сегодня момент был один и хорошо , что его реализовали, а иначе могли и проиграть. На победу уж точно не наиграли, спасибо , что очко взяли.
Всем здоровья.
Beekeeper
Beekeeper
сегодня в 17:14
Лучше бы они так продолжали в ЛЕ играть, но нет, они щас пешком походили зато вынесут фейнорд.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 17:14, ред.
Лол, смешно, когда тренер оправдывается травмой Дзагоева. Он всю карьеру травмирован и вдобавок вряд ли кто-то и рассчитывал на него как сколько-нибудь игрока основы.
Beekeeper
Beekeeper ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 17:13
а усатый тут причем?, тебе на другую ветку, там где про Сборнаяю говорят.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 17:12
Молодцы армейцы! И тренерqкий штаб.
Заслуженно занимают первое место по завершении первого круга!!!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 17:09, ред.
Дзагоев опять травмирован??? Зачем они его держат в клубе, если он только оооочень редко играет, и большее количество времени проводит в лазарете? Лучше купить другого на его место. Думаю, что и зарплату этот Дзагоев немалую получает. Разве это дело. Куда смотрят в руководстве московского клуба? И не надо говорить, что если Дивеев вышел играть, типо он боец! Сломать нос это не есть большая трагедия. Я ломал его себе на футболе. Во время прыжка в борьбе за мяч, получил локтем от высокорослого африканца! Я до сих пор живой и оооочень много играл после той травмы. Где-то в 15 году это было, если не ошибаюсь.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:08
хорошо. игра то где?)))))) или ты как усатый ответишь?))))))))))
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 17:04
Жалко что не выиграли.
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