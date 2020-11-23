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Хавбек «Химок» Кухарчук: «„Уфа“ — команда бойчуганов. Они бились, рубились»

вчера, 21:43
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа1 : 2Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук поделился мыслями после победы над «Уфой» (2:1) в матче 15-го тура РПЛ.

Поле было для всех одинаковое, мороз — тоже. «Уфа» — команда бойчуганов. Они бились, рубились. Футбола было не так много. Главное — мы добились результата. Большое спасибо Лантратову, который совершил важное спасение при счете 0:1, после чего мы забили второй, да и после перерыва Илья нас выручил.

Сыграло ли мне на руку отсутствие Резиуана Мирзова? Знаете, мне нет разницы на каком фланге играть — на левом или на правом. Это прерогатива тренера. Главное делать свою работу на 100 процентов. А Мирзова нам не хватало — это хороший футболист, игрок основной обоймы. Желаем ему скорейшего выздоровления.

Черевченко придал нам уверенности и позитива. Игра тоже изменилась, но о тактических тонкостях говорить уж не буду. Победы придали пацанам уверенности.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:23
Встречались аутсайдеры одному повезло больше.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:17
Химки больше хотели победить!
HULL CITY
HULL CITY
вчера в 22:08
Одним словом - колхозники!
beefs
beefs
вчера в 21:55
когда победа тогда и воспоминания хорошие...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:48
Всё по делу сказал...
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