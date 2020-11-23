Хавбек «Химок» Кухарчук: «„Уфа“ — команда бойчуганов. Они бились, рубились»

Полузащитник «Химок» поделился мыслями после победы над «Уфой» (2:1) в матче 15-го тура РПЛ .

Поле было для всех одинаковое, мороз — тоже. «Уфа» — команда бойчуганов. Они бились, рубились. Футбола было не так много. Главное — мы добились результата. Большое спасибо Лантратову, который совершил важное спасение при счете 0:1, после чего мы забили второй, да и после перерыва Илья нас выручил.

Сыграло ли мне на руку отсутствие Резиуана Мирзова? Знаете, мне нет разницы на каком фланге играть — на левом или на правом. Это прерогатива тренера. Главное делать свою работу на 100 процентов. А Мирзова нам не хватало — это хороший футболист, игрок основной обоймы. Желаем ему скорейшего выздоровления.

Черевченко придал нам уверенности и позитива. Игра тоже изменилась, но о тактических тонкостях говорить уж не буду. Победы придали пацанам уверенности.