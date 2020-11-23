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Семак: «Дзюба поднял планку очень высоко. У всех бывают подъёмы и спады»

вчера, 22:09
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит23:00 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями о форме нападающего Артёма Дзюбы накануне матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио», а также порассуждал о предстоящей игре.

Что касается Дзюбы, то у всех бывают как подъёмы, так и спады. Он поднял планку очень высоко, поэтому внимание многих специалистов и журналистов приковано к его игре. Уверен, он свои мячи еще забьёт, а игры — хорошие и плохие — бывают у всех.

«Лацио» умеет контролировать мяч, когда это нужно, обладает очень опытным составом, есть много футболистов с хорошим списком матчей и клубов. Они умеют контролировать мяч, умеют играть в быстрых атаках. Все зависит от того, насколько соперник позволяет это делать. Все зависит от нас — насколько мы сможем играть активно и агрессивно, чтобы мешать контролировать мяч. Но, в любом случае, контроль мяча — не самое главное. Самое важное — забитые мячи и победы.

Ранее о предстоящем матче высказался главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги.

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Все комментарии
зигзаг
зигзаг
сегодня в 01:57, ред.
Планку подняли Месси, Рон, Агуэро и тд..вот от них ждут всегда результата, так как любой исход игры могут перевернуть в пользу своей команды.

А этот, дзюьа, даже бегает никак футболист, оьычный примитивный любитель
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 01:09
Дзюбе надо встряхнуться, перетряхнуть
youtomee
youtomee
сегодня в 00:46, ред.
не знаю о каких планках он там говорит, но футбольная у никогда не была высока, а сейчас вообще на полшестого)
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 00:12
Всё теперь в его руках!
Оновтун
Оновтун
сегодня в 00:05
Про Дзюбу, естественно, это Семак говорит, про Лацио и футбол - голосовой робот
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 00:05
Да ужжжж ....
Палку задрал так высоко, что весь мир угорает целый месяц
Legend 6
Legend 6
сегодня в 00:04
Видели мы планку Дзюбы...больше нет желания это лицезреть...
oFANATo
oFANATo
сегодня в 00:02, ред.
Высокую планку поднял рукоблуд.
Не каждый додумается до такого.
Брулин
Брулин
сегодня в 00:00
Поднял планку,передернул ее,слюню пустил и показал всем свое место рождения.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 23:48
Какая высокая планка? Они там что газпромовского газа обнюхались? Он что по 40- 50 мячей забивает? Очем речь семак ты че? Скажи,что дзюбу нагнуть не можеш ,базар другой!!! Планка какая-то.....
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 23:32
Стресс, возраст - с кем не бывает? Пусть принимает отечественный препарат Сеалекс, там 12 капсул - надолго хватит. Сеалекс - решает всё.
112910415
112910415
вчера в 23:29
итак, спад
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
вчера в 23:13
Стоячая планка Дзюбы опустилась!
Псевдо Турин
Псевдо Турин
вчера в 23:09
Чтоб планка не упала, нужно на холостых темп держать рукой...
NEADEKVAT
NEADEKVAT
вчера в 23:01
Какая еще планка, показывает какие-то скидочки. Будь он техничен, простили б любой зашкавар.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:59
"Планка" отнимает слишком много сил. Да и увлекаться "игрой с планкой" не стоит, она ведь может и больше не подняться.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:59
Златан Ибрагимович нечаянно споткнулся об задранную до невозможности планку Дзюбы.
протон1
протон1
вчера в 22:51
дзюба тащил зенит. а его лишили повязки
shur
shur
вчера в 22:38
...на самом деле Дзюба адаптировался под наш чемп на все сто,умея продавливать
соперника,таранить и скидыдать головой мяч на партнера,а популярность пришла в 2018,когда родные стены помогали,всенародная эйфория!!!
rubinovyi2
rubinovyi2 ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:34
Считаешь,что нужно подождать,что еще Артемка отчудит?)))
shur
shur
вчера в 22:32
...ребятушки-озабоченные на ветке,хватит об онанизме то!
Footbolista
Footbolista ответ particular (раскрыть)
вчера в 22:26
Контролировать контроль мяча...
particular
particular
вчера в 22:23, ред.
Так и не понял, что лучше - контролировать мяч или мешать его контролировать 😞
Faustello
Faustello ответ VAN ARM (раскрыть)
вчера в 22:21
Вверх вниз вверх вниз вверх вниз))
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Я на стреме (раскрыть)
вчера в 22:21
Никакой провокации нет, Семак обсуждает ситуацию с видео, все очевидно.

"Он поднял планку очень высоко, поэтому внимание многих специалистов и журналистов приковано к его игре."

Семак просто тут и имеет в виду его игру с собственной планкой.

Только нужно добавить, что не только специалисты, но и любители разных мастей на это посмотрели.
valt134
valt134
вчера в 22:21
Лишь бы не более трёх вам напихали...
alex074
alex074
вчера в 22:19
Семак, как профурсетка...Давно известно, что вялым х@ем порядка в Зените не наведёшь. Но Семак всё же опрометчиво пытается и мучает себя и болельщиков.
Vredinka_online
Vredinka_online
вчера в 22:18
В принципе наша сборная уже показала игру без Дзюбы. Смотрю шквал оваций. А так сейчас у него сложный период и команда на то и команда, что бы поддерживать друг друга.
Footbolista
Footbolista
вчера в 22:18
Дзюба поднял плинтус высоко...
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:16
уж он то точно в курсе ))) удачи ему пусть идёт от подъёма к подъёму))
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