Семак: «Дзюба поднял планку очень высоко. У всех бывают подъёмы и спады»

Главный тренер «Зенита» поделился мыслями о форме нападающего накануне матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио», а также порассуждал о предстоящей игре.

Что касается Дзюбы, то у всех бывают как подъёмы, так и спады. Он поднял планку очень высоко, поэтому внимание многих специалистов и журналистов приковано к его игре. Уверен, он свои мячи еще забьёт, а игры — хорошие и плохие — бывают у всех.

«Лацио» умеет контролировать мяч, когда это нужно, обладает очень опытным составом, есть много футболистов с хорошим списком матчей и клубов. Они умеют контролировать мяч, умеют играть в быстрых атаках. Все зависит от того, насколько соперник позволяет это делать. Все зависит от нас — насколько мы сможем играть активно и агрессивно, чтобы мешать контролировать мяч. Но, в любом случае, контроль мяча — не самое главное. Самое важное — забитые мячи и победы.