Семак: «Дзюба поднял планку очень высоко. У всех бывают подъёмы и спады»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями о форме нападающего Артёма Дзюбы накануне матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио», а также порассуждал о предстоящей игре.
Что касается Дзюбы, то у всех бывают как подъёмы, так и спады. Он поднял планку очень высоко, поэтому внимание многих специалистов и журналистов приковано к его игре. Уверен, он свои мячи еще забьёт, а игры — хорошие и плохие — бывают у всех.
«Лацио» умеет контролировать мяч, когда это нужно, обладает очень опытным составом, есть много футболистов с хорошим списком матчей и клубов. Они умеют контролировать мяч, умеют играть в быстрых атаках. Все зависит от того, насколько соперник позволяет это делать. Все зависит от нас — насколько мы сможем играть активно и агрессивно, чтобы мешать контролировать мяч. Но, в любом случае, контроль мяча — не самое главное. Самое важное — забитые мячи и победы.
Ранее о предстоящем матче высказался главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги.
А этот, дзюьа, даже бегает никак футболист, оьычный примитивный любитель
А этот, дзюьа, даже бегает никак футболист, оьычный примитивный любитель
Палку задрал так высоко, что весь мир угорает целый месяц
Палку задрал так высоко, что весь мир угорает целый месяц
Не каждый додумается до такого.
Не каждый додумается до такого.
соперника,таранить и скидыдать головой мяч на партнера,а популярность пришла в 2018,когда родные стены помогали,всенародная эйфория!!!
соперника,таранить и скидыдать головой мяч на партнера,а популярность пришла в 2018,когда родные стены помогали,всенародная эйфория!!!
"Он поднял планку очень высоко, поэтому внимание многих специалистов и журналистов приковано к его игре."
Семак просто тут и имеет в виду его игру с собственной планкой.
Только нужно добавить, что не только специалисты, но и любители разных мастей на это посмотрели.
"Он поднял планку очень высоко, поэтому внимание многих специалистов и журналистов приковано к его игре."
Семак просто тут и имеет в виду его игру с собственной планкой.
Только нужно добавить, что не только специалисты, но и любители разных мастей на это посмотрели.