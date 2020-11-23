Лодыгин: «В матче „Лацио“ — „зенит“ победит тот, кто сделает меньше ошибок»

Бывший голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин порассуждал о предстоящем матче петербургского клуба с «Лацио» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Матч будет очень сбалансированным и интересным, вероятно, будет много забитых мячей. «Зенит» может победить на «Стадио Олимпико», они обязаны выигрывать, ведь у них мало альтернатив. «Лацио» в последние годы не был главным действующим лицом в Лиге чемпионов, но в Серии A команда всегда показывала хороший результат. Победит тот, кто совершит меньше ошибок.
Ранее о предстоящем матче высказался главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
Но если Лацио покажет свой максимум - то может расчитывать на ничейку....
Но если Лацио покажет свой максимум - то может расчитывать на ничейку....
Я даже догадываюсь кто.
Я даже догадываюсь кто.
Забитых Лацио?))))
Забитых Лацио?))))