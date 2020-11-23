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Лодыгин: «В матче „Лацио“ — „Зенит“ победит тот, кто сделает меньше ошибок»

вчера, 22:55
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит23:00 Не начался

Бывший голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин порассуждал о предстоящем матче петербургского клуба с «Лацио» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Матч будет очень сбалансированным и интересным, вероятно, будет много забитых мячей. «Зенит» может победить на «Стадио Олимпико», они обязаны выигрывать, ведь у них мало альтернатив. «Лацио» в последние годы не был главным действующим лицом в Лиге чемпионов, но в Серии A команда всегда показывала хороший результат. Победит тот, кто совершит меньше ошибок.

Ранее о предстоящем матче высказался главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

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Все комментарии
Mangur
Mangur
сегодня в 01:22
Зенит не побетит. Нет у Зенита таких игроков. Дя победы нужна воля.
Project Pandora
Project Pandora
сегодня в 01:07
Одна ошибка и ты ошибся.
Юрниекс1
Юрниекс1
сегодня в 00:41
Во как..А я думал,что победит тот,кто совершит больше ошибок..
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:31
Да уж...не позавидуешь Лацио...
Но если Лацио покажет свой максимум - то может расчитывать на ничейку....
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 00:23
В любом случае в воротах Зенита не Лодыгин, а стало быть питерцам не нужно стартовать сразу с минус двух и какие-никакие шансы на удачный результат все же имеются.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 00:07, ред.
Лодыгин: «В матче „Лацио“ — „зенит“ победит тот, кто сделает меньше ошибок»

Я даже догадываюсь кто.
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 23:59
Логично, Юрий Лодыгин
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:24, ред.
Философы древности не высказались бы точнее, чем это сделал г-н Лодыгин.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:22
Будем болеть за наших!
Sanches65
Sanches65
вчера в 23:13
В матче Лацио-Зенит победит Лацио...зенит здесь при чем.
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 23:07
Забитых мячей?
Забитых Лацио?))))
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 23:05
Соответственно Лацио!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:00
Для Зенита решающий матч. Лацио имеет право на ошибку...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:59
Удачи Лацио
beefs
beefs
вчера в 22:56
посмотрим, осталось не долго ждать...
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