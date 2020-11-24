Аленичев: «Для меня Моуриньо — топ-тренер и человек с большой буквы»

Экс-наставник «Спартака» высказал мнение о своём бывшем тренере , вместе с которым они выиграли Лигу чемпионов в составе «Порту».

Конечно, у каждого футболиста, с кем работал Моуринью, разный подход и разные взгляды на него — и по методике тренировочного процесса, и по человеческим качествам.

Но я могу сказать, что для меня это топ-тренер и человек с большой буквы. Он любил меня, и для меня, конечно, это тренер номер один в заграничной карьере.