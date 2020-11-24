ГлавнаяНовости

Аленичев: «Для меня Моуриньо — топ-тренер и человек с большой буквы»

сегодня, 01:11

Экс-наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев высказал мнение о своём бывшем тренере Жозе Моуриньо, вместе с которым они выиграли Лигу чемпионов в составе «Порту».

Конечно, у каждого футболиста, с кем работал Моуринью, разный подход и разные взгляды на него — и по методике тренировочного процесса, и по человеческим качествам.

Но я могу сказать, что для меня это топ-тренер и человек с большой буквы. Он любил меня, и для меня, конечно, это тренер номер один в заграничной карьере.

Недавно Моуриньо признался, что счастлив в «Тоттенхэме».

Все новости
Куртиян: «„Зениту“ будет очень непросто взять три очка с „Лацио“»
Сегодня, 03:18 Комментарии2
Деменко: «Кажется, в матче „Краснодар“ — „Севилья“ будет равная борьба»
Сегодня, 02:10 Комментарии2
Радченко: «Если все выложатся на 100%, „Зенит“ способен победить „Лацио“»
Сегодня, 01:24 Комментарии5
Лодыгин: «В матче „Лацио“ — „Зенит“ победит тот, кто сделает меньше ошибок»
Вчера, 22:55 Комментарии15
Хавбек «Химок» Кухарчук: «„Уфа“ — команда бойчуганов. Они бились, рубились»
Вчера, 21:43 Комментарии5
Мурзагулов: «Тренерская мысль в „Уфе“ видна, работаем дальше»
Вчера, 19:38 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:46
Он не тренер а шарлотан.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 01:15
Каждого свои кумиры
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100