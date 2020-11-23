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Собослои может перейти в ПСЖ

сегодня, 14:53

Полузащитник «Зальцбурга» Доминик Собослои может перебраться во Францию.

К 20-летнему футболисту проявляет интерес ПСЖ. Трансферная стоимость игрока оценивается примерно в 25 млн евро. На него также претендуют «Арсенал», «Милан» и «Лейпциг».

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 15:59
Мне как болельщику Арсенала хочется видеть его в составе нашей команды
Но ему как игроку лучше перейти в Лейпциг и дальше прогрессировать
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:54
В РБ надо идти!В ПСЖ на лавку скорее присядет!
hаrut
hаrut
сегодня в 15:38
Если заиграет то цена может увеличится
asraeil
asraeil
сегодня в 15:31
Может стоит попробовать себя в Арсенале
Накир
Накир
сегодня в 15:26
Дороговато однако....но наверное того стоит
Ozabot
Ozabot
сегодня в 15:13
В «Милан» ему надо. Там сразу в основу можно метить.
shlomo
shlomo
сегодня в 14:57
Претендентов много, а вот куда перейдет вопрос...
beefs
beefs
сегодня в 14:54
хороший мальчик и цена на него хорошая...
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