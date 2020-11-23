Собослои может перейти в ПСЖ

Полузащитник «Зальцбурга» Доминик Собослои может перебраться во Францию.
К 20-летнему футболисту проявляет интерес ПСЖ. Трансферная стоимость игрока оценивается примерно в 25 млн евро. На него также претендуют «Арсенал», «Милан» и «Лейпциг».
Полузащитник «Зальцбурга» Доминик Собослои может перебраться во Францию.
К 20-летнему футболисту проявляет интерес ПСЖ. Трансферная стоимость игрока оценивается примерно в 25 млн евро. На него также претендуют «Арсенал», «Милан» и «Лейпциг».
Но ему как игроку лучше перейти в Лейпциг и дальше прогрессировать
Но ему как игроку лучше перейти в Лейпциг и дальше прогрессировать