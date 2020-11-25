Куман перед матчем с «Динамо» назвал Луческу сроки восстановления Пике

Перед матчем группового этапа Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и «Барселоной» главный тренер каталонской команды Рональд Куман побеседовал с наставником киевлян Мирчей Луческу.
Камеры засняли разговор двух специалистов, а позже был опубликован полный диалог между наставниками. В ходе беседы Куман озвучил примерные сроки восстановления защитника Жерара Пике, у которого диагностировано частичное повреждение крестообразной связки колена.
Луческу: Я смотрел ваш матч [против «Атлетико»]. Вы хорошо сыграли в первом тайме. Мне понравился ваш футбол.
Куман: Они очень хорошо защищаются. Этот клуб очень силён в обороне.
Луческу: Но у вас были шансы забить...
Куман: Да, я знаю. Но нам не везёт с травмами. Ансу Фати будет отсутствовать три месяца, Пике выбыл на четыре или пять месяцев, Серхи Роберто вернётся в строй через два месяца.
Луческу: Это просто безумие.
Барселона, несмотря на свои серьёзные проблемы, всё ещё очень сильна, и уже выиграла четыре из шести матчей группового этапа, что уже значительное достижение, особенно учитывая уверенность каждой из побед, но с Ювентусом будет сложно, впрочем шансы у Барселоны занять первое место в группе пока что значительно выше, чем у Ювентуса, но интрига борьбы за первое и третье место между фаворитами и аутсайдерами соответственно всё ещё высокая.
Барселона, несмотря на свои серьёзные проблемы, всё ещё очень сильна, и уже выиграла четыре из шести матчей группового этапа, что уже значительное достижение, особенно учитывая уверенность каждой из побед, но с Ювентусом будет сложно, впрочем шансы у Барселоны занять первое место в группе пока что значительно выше, чем у Ювентуса, но интрига борьбы за первое и третье место между фаворитами и аутсайдерами соответственно всё ещё высокая.
Нервное гы гы...
Нервное гы гы...