Куман перед матчем с «Динамо» назвал Луческу сроки восстановления Пике

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сегодня, 14:51

Перед матчем группового этапа Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и «Барселоной» главный тренер каталонской команды побеседовал с наставником киевлян .

Камеры засняли разговор двух специалистов, а позже был опубликован полный диалог между наставниками. В ходе беседы Куман озвучил примерные сроки восстановления защитника , у которого диагностировано частичное повреждение крестообразной связки колена.

Луческу: Я смотрел ваш матч [против «Атлетико»]. Вы хорошо сыграли в первом тайме. Мне понравился ваш футбол.

Куман: Они очень хорошо защищаются. Этот клуб очень силён в обороне.

Луческу: Но у вас были шансы забить...

Куман: Да, я знаю. Но нам не везёт с травмами. Ансу Фати будет отсутствовать три месяца, Пике выбыл на четыре или пять месяцев, Серхи Роберто вернётся в строй через два месяца.

Луческу: Это просто безумие.