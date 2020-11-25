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Куман перед матчем с «Динамо» назвал Луческу сроки восстановления Пике

сегодня, 14:51
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Киев)0 : 4Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Перед матчем группового этапа Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и «Барселоной» главный тренер каталонской команды Рональд Куман побеседовал с наставником киевлян Мирчей Луческу.

Камеры засняли разговор двух специалистов, а позже был опубликован полный диалог между наставниками. В ходе беседы Куман озвучил примерные сроки восстановления защитника Жерара Пике, у которого диагностировано частичное повреждение крестообразной связки колена.

Луческу: Я смотрел ваш матч [против «Атлетико»]. Вы хорошо сыграли в первом тайме. Мне понравился ваш футбол.

Куман: Они очень хорошо защищаются. Этот клуб очень силён в обороне.

Луческу: Но у вас были шансы забить...

Куман: Да, я знаю. Но нам не везёт с травмами. Ансу Фати будет отсутствовать три месяца, Пике выбыл на четыре или пять месяцев, Серхи Роберто вернётся в строй через два месяца.

Луческу: Это просто безумие.

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David Young
David Young ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 15:26
Учитывая тот факт, что Атлетико Мадрид недавно победил Барселону, и будет играть дома, как и в том матче, а Барселона совсем недавно разгромила Динамо Киев, который по уровню по сути такой же как и Локомотив, сомнения в этом есть, и большие, но Локомотив пока что выступает наиболее достойный образом среди российских клубов, так что ничья могут и добыть, впрочем, даже поражение не станет позором, если только не будет космических цифр на табло, ведь Атлетико Мадрид всё ещё один из сильнейших клубов.

Барселона, несмотря на свои серьёзные проблемы, всё ещё очень сильна, и уже выиграла четыре из шести матчей группового этапа, что уже значительное достижение, особенно учитывая уверенность каждой из побед, но с Ювентусом будет сложно, впрочем шансы у Барселоны занять первое место в группе пока что значительно выше, чем у Ювентуса, но интрига борьбы за первое и третье место между фаворитами и аутсайдерами соответственно всё ещё высокая.
Я на стреме
Я на стреме ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 15:12
))+
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:55
Сегодня Локо покажет, как разбирать этот ржавый аФтобус.
Нервное гы гы...
David Young
David Young
сегодня в 14:52
В общем мужу Шакиры и стороннику независимости Каталонии ещё долго предстоит лежать в лазарете.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 14:51
слил инфу сопернику
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