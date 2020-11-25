Колосков: «Нашим клубам в еврокубках можно подписывать приговор»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал неудачные выступления российских клубов в еврокубках.

Один-два матча — это случайность, а после идет тенденция, диагноз и потом — приговор. Сейчас, не дожидаясь оставшихся матчей, нашим клубам можно подписывать приговор. Состоит он в том, что мы проигрываем даже не самым сильным клубам. Из всех соперников наши команды-участницы еврокубков уступают по составу «Баварии», «Атлетико» и, наверное, «Челси». А остальные по составу нас не превосходят.

Не успеваем выйти на поле — сразу пропускаем. Или остается секунд 20 до конца — снова пропускаем. Это называется отсутствие класса. Или как можно играть 20-30 минут, а потом куда-то пропасть? Сбить игрока в безобидной ситуации в своей штрафной, пропустить из ничего на ровном месте — все это отсутствие класса. Мы все время бегаем без мяча: только отобрали — и тут же отдаем чужому.