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Колосков: «Нашим клубам в еврокубках можно подписывать приговор»

сегодня, 14:52

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал неудачные выступления российских клубов в еврокубках.

Один-два матча — это случайность, а после идет тенденция, диагноз и потом — приговор. Сейчас, не дожидаясь оставшихся матчей, нашим клубам можно подписывать приговор. Состоит он в том, что мы проигрываем даже не самым сильным клубам. Из всех соперников наши команды-участницы еврокубков уступают по составу «Баварии», «Атлетико» и, наверное, «Челси». А остальные по составу нас не превосходят.

Не успеваем выйти на поле — сразу пропускаем. Или остается секунд 20 до конца — снова пропускаем. Это называется отсутствие класса. Или как можно играть 20-30 минут, а потом куда-то пропасть? Сбить игрока в безобидной ситуации в своей штрафной, пропустить из ничего на ровном месте — все это отсутствие класса. Мы все время бегаем без мяча: только отобрали — и тут же отдаем чужому.

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lobsterdam
lobsterdam ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 17:14
существующее положение устраивает по всем параметрам ( в основном по финансовым) создателей, хозяев да и участников (игроков) этой "системы".Невнятный ропот толпы снизу (болельщики, т.е не участники и соответственно не бенефициары этой системы), иногда доходящий до верхов этой пирамиды, вызывает у них недоумение (например, Черчесов после 0:5): о чем собственно речь, какая отставка, разве это повод? Они все только нахваливают друг друга в СМИ и по ТВ и никакой критики не воспринимают!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:16
Во всех группах ЛЧ команды или в разы богаче наших, или примерно нашего уровня. При этом качество игроков несравнимо. Наши паспортисты получают зарплату уровня еврозвезд средней величины, допуская элементарные ошибки. Россияне не идут в ТОП-чемпионаты, а пришедшие сидят на лавочке. Это наш уровень, чуть ниже среднего. Хорошо бы и зарплату им платить по их игре.
В пределах лимона, остальное бонусами за результаты. Будет стимул именно ЗАРАБАТЫВАТЬ своим трудом. У нас же созданы тепличные условия и никому ничего не нужно. Пока это не изменят, мы будем падать вниз...
Бубнин
Бубнин
сегодня в 15:15
Про "Челси" он засомневался все-таки. Действительно, трудно сказать, превосходят ли англичане наших по составу.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:06
Вернуть надо на весну-осень и порядок.
David Young
David Young
сегодня в 14:55
Не согласен с одним моментом - Лацио превосходит Зенит, как и Боруссия Дортмунд, то же можно сказать и про РБ Зальцбургом в сравнении с Локомотивов, и Севилью в сравнении с Краснодаром. В остальном согласен.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:54
Самый стрёмный год!
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