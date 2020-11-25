Кавазашвили: «Кто сейчас линчует Черчесова, пусть встанет на его место»

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал скандальное интервью главного тренера сборной России .

Когда его начали прессовать, он пытался выкручиваться. Не думаю, что Черчесов хотел обидеть футболистов. И, кстати, он ни разу прямо не сказал, что у нас слабые игроки. Просто в сборной должны играть футболисты сильнее, чем те, кто вызывался на ноябрьские матчи. Когда Черчесову предъявляют претензии, что у него нестабильный состав, что ребята играют недостаточно квалифицировано, он приводит пример Александра Головина, которого не было, Марио Фернандеса… И я его понимаю.

Тренер должен чувствовать, что он уязвим, что ему нужно все время быть на коне… То, что Черчесову сделали чистку, это неплохо. Настроит его на более позитивный лад. Но давайте подождем. Посмотрим, как Черчесов подойдет к мартовским играм. Если он сработает так, как сделал это перед чемпионатом мира, честь ему и хвала, если нет — я уверен, что гордость не позволит ему остаться в должности главного тренера сборной.

Если футболист не играет для сборной так, как требует главный тренер, он должен задуматься и сказать сам себе: «Да, я лидер своего клуба, но в сборной другая игра». Ведь многие ребята здорово выступали в клубе, а сборной не подходили. Если Чалов и Миранчуки будут обижаться, пусть за границей учатся играть. У нас они играют так, как умеют. Больше показать не могут.

Естественно, критика от Черчесова заслуженная. А те, кто сейчас линчует Черчесова, пусть сами встанут на его место. Я посмотрю, что они сделают. У нас нет в России классных футболистов. Вот и все. Здесь же все взаимосвязано — слабый чемпионат, выступление в еврокубках и игра сборной.