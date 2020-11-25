Кавазашвили: «Кто сейчас линчует Черчесова, пусть встанет на его место»

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал скандальное интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
Когда его начали прессовать, он пытался выкручиваться. Не думаю, что Черчесов хотел обидеть футболистов. И, кстати, он ни разу прямо не сказал, что у нас слабые игроки. Просто в сборной должны играть футболисты сильнее, чем те, кто вызывался на ноябрьские матчи. Когда Черчесову предъявляют претензии, что у него нестабильный состав, что ребята играют недостаточно квалифицировано, он приводит пример Александра Головина, которого не было, Марио Фернандеса… И я его понимаю.
Тренер должен чувствовать, что он уязвим, что ему нужно все время быть на коне… То, что Черчесову сделали чистку, это неплохо. Настроит его на более позитивный лад. Но давайте подождем. Посмотрим, как Черчесов подойдет к мартовским играм. Если он сработает так, как сделал это перед чемпионатом мира, честь ему и хвала, если нет — я уверен, что гордость не позволит ему остаться в должности главного тренера сборной.
Если футболист не играет для сборной так, как требует главный тренер, он должен задуматься и сказать сам себе: «Да, я лидер своего клуба, но в сборной другая игра». Ведь многие ребята здорово выступали в клубе, а сборной не подходили. Если Чалов и Миранчуки будут обижаться, пусть за границей учатся играть. У нас они играют так, как умеют. Больше показать не могут.
Естественно, критика от Черчесова заслуженная. А те, кто сейчас линчует Черчесова, пусть сами встанут на его место. Я посмотрю, что они сделают. У нас нет в России классных футболистов. Вот и все. Здесь же все взаимосвязано — слабый чемпионат, выступление в еврокубках и игра сборной.
Если Станислав Саламович считает что "игроки плохие и большего от них требовать нельзя", то такому тренеру" пора на выход" - ведь, во-первых он сам не верит в свою команду, а во-вторых он сам расписывается в своей некомпетентности (я никак повлиять не могу, игру командную не определяю, если "родят игроки чудо на поле" САМИ - будет результат)...
Кто-то всерьёз думает, что на Евро у сборной России будет другая тактика кроме "Сталинград, а Дзюба и Черышев/Миранчук пусть сами придумают как забить"?? Так сборная и без тренера сыграть сможет... Даже у Симеоне видно что пусть от обороны, но игроки в футбол играют, а сборная же иногда выглядит так, словно вышла на поле "отмучаться"/"отбыть номер"... =((
P. S. Господину же Кавазашвили, хотелось бы задать вопрос "Не считает ли он странным что: Чемпионат слабый/не конкурентно-способный; игроков классных нет - зато затраты на футбол со стороны государства огромные, а зарплаты игроков "конкурентно-способные", и выше чем в Чехии/Венгрии/Польше/Австрии/Бельгии/Голландии и половине чемпионата Германии??? " Не странно ли это?? Нельзя смотреть только на самих игроков и не замечать затраты на футбол... Лично на мой взгляд, при тех затратах на футбол которые тратит государство, народ имеет право требовать лучшей игры своей сборной нежели имеет сейчас. Можно смеяться над проигрышем резерва Украины Французам - но ведь их сборная играет в дивизионе-А Лиги Наций, и это, откровенно, почти без гос.затрат на футбол в бедной стране... Лично я считаю что сборная России может играть в лучший футбол чем "бей вперёд - игра придёт", и призываю всех, требовать того же от тренера, игроков и федерации футбола...
Если Станислав Саламович считает что "игроки плохие и большего от них требовать нельзя", то такому тренеру" пора на выход" - ведь, во-первых он сам не верит в свою команду, а во-вторых он сам расписывается в своей некомпетентности (я никак повлиять не могу, игру командную не определяю, если "родят игроки чудо на поле" САМИ - будет результат)...
Кто-то всерьёз думает, что на Евро у сборной России будет другая тактика кроме "Сталинград, а Дзюба и Черышев/Миранчук пусть сами придумают как забить"?? Так сборная и без тренера сыграть сможет... Даже у Симеоне видно что пусть от обороны, но игроки в футбол играют, а сборная же иногда выглядит так, словно вышла на поле "отмучаться"/"отбыть номер"... =((
P. S. Господину же Кавазашвили, хотелось бы задать вопрос "Не считает ли он странным что: Чемпионат слабый/не конкурентно-способный; игроков классных нет - зато затраты на футбол со стороны государства огромные, а зарплаты игроков "конкурентно-способные", и выше чем в Чехии/Венгрии/Польше/Австрии/Бельгии/Голландии и половине чемпионата Германии??? " Не странно ли это?? Нельзя смотреть только на самих игроков и не замечать затраты на футбол... Лично на мой взгляд, при тех затратах на футбол которые тратит государство, народ имеет право требовать лучшей игры своей сборной нежели имеет сейчас. Можно смеяться над проигрышем резерва Украины Французам - но ведь их сборная играет в дивизионе-А Лиги Наций, и это, откровенно, почти без гос.затрат на футбол в бедной стране... Лично я считаю что сборная России может играть в лучший футбол чем "бей вперёд - игра придёт", и призываю всех, требовать того же от тренера, игроков и федерации футбола...