Игнатьев: «Сборная России должна закончить Евро-2020 минимум на 2-м месте»

Бывший главный тренер сборной России рассказал о работе главного тренера национальной команды .

У Черчесова есть идеи и философия. Дисциплина в сборной на достойном уровне, игроки понимают требования тренера. Основную задачу Черчесов и команда выполнили – сборная вышла на Евро. Лигу Наций можно сравнить с контрольными матчами, где мы должны наиграть состав, дать возможность проявить себя молодым. Результат на второстепенном плане. От Черчесова снова требуют побед в каждом матче, но не забывайте, что пандемия внесла коррективы. У игроков не было базы: они не смогли выйти на свой привычный уровень, накопилась усталость.

Оценивать работу Черчесова можно будет исключительно по итогам Евро. Моё мнение: наша сборная должна закончить чемпионат Европы минимум на втором месте.