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Игнатьев: «Сборная России должна закончить Евро-2020 минимум на 2-м месте»

сегодня, 13:43

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал о работе главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

У Черчесова есть идеи и философия. Дисциплина в сборной на достойном уровне, игроки понимают требования тренера. Основную задачу Черчесов и команда выполнили – сборная вышла на Евро. Лигу Наций можно сравнить с контрольными матчами, где мы должны наиграть состав, дать возможность проявить себя молодым. Результат на второстепенном плане. От Черчесова снова требуют побед в каждом матче, но не забывайте, что пандемия внесла коррективы. У игроков не было базы: они не смогли выйти на свой привычный уровень, накопилась усталость.

Оценивать работу Черчесова можно будет исключительно по итогам Евро. Моё мнение: наша сборная должна закончить чемпионат Европы минимум на втором месте.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 14:40
Приветствую уважаемый! Сдается мне тут тяжелыми наркотиками попахивает. Второе место сборной России на ЧЕ, Москву в Старые Васюки, Васюки в Нью-Москву, и первый в истории мироздания межпланетный шахматный турнир.
112910415
112910415
сегодня в 14:35
странная идея !
то есть что-то помешает стать первыми ?!
за
за
сегодня в 14:30
Что Вы курите вместе с Черчесовым??
Cat01
Cat01
сегодня в 14:15
Высокая задача..... Удачи!
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 14:05
На втором месте в группе и вылет в плей офф.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:00
Без скорости мышления можно занять второе место только по болотному футболу.
particular
particular
сегодня в 14:00, ред.
Речи, которые начинаются с философии, а заканчиваются усталостью, вряд ли могут претендовать на роль взвешенной оценки и прорисовки перспектив...
JackNorz
JackNorz
сегодня в 13:59
Маразм. Есть какие то предпосылки для этого? Или он имел ввиду второе место в группе?
Шо Опять Последние
Шо Опять Последние
сегодня в 13:58
Хват пить реально,сказал бы еще что зенит дойдет до финала ЛЧ!!!! аааааа))))))))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 13:56
А то, что сборная РФ не выйдет из группы, он учел? Бельгия -1 место, Дания - 2 место, Финляндия, Россия - 3,4 место
dimagas2
dimagas2
сегодня в 13:50
Так и доминация во всем мировом футболе не за горами,Зенит с финалов ЛЧ просто не вылазит,в принципе логино)))
alex074
alex074
сегодня в 13:48
"Фантазёр, ты меня называла..." Дайте послушать эту песню Игнатьеву и одновременно HOME-видео Дзюбы. Может тогда пазлик в голове Игнатьева сложится.
shlomo
shlomo
сегодня в 13:47
Да что же вы такое пьете...или курите...перед интервью????...я даже после литра водки такое представить не могу....:((((((
Питерские гоблины
Питерские гоблины
сегодня в 13:46
Приколист))
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