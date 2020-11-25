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Игроки «Тамбова» будут бойкотировать матч со «Спартаком»

сегодня, 13:30
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов05.12.2020 в 16:30 Не начался

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о бойкоте игроков команды из-за долгов по зарплатам.

У нас на самом деле ситуация очень сложная. Непонятно, что будет. А футболистов я понимаю. Они были на встрече с губернатором, у них был диалог. Мы, конечно, надеемся, что все это разрулится. Ребята хотели бойкотировать матч против «Краснодара». Я с ними переговорил. Сказал, давайте сыграем с «Краснодаром» и с «Уфой», это все-таки два серьезных выезда. Так что на матч с «Уфой» мы точно выйдем. Что будет дальше — не знаю. Естественно, я буду с ними разговаривать, но у них ведь у всех свое мнение. Кроме того, у ребят у всех семьи, поэтому их позиция мне ясна.

Что касается матча со «Спартаком», то та группа футболистов, которая была на встрече с губернатором, она точно не выйдет на матч. Видимо, состав будет разбавлен. Я еще с ними не разговаривал. Со своей стороны, я буду делать все, чтобы команда вышла. Но мне, чтобы с ними разговаривать, нужно понимать, что я буду им говорить. А что я буду говорить, если ситуация подвешенная. Надеемся, что руководство региона все-таки выйдет на связь и ситуация нормализуется.

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Все комментарии
brauning.86
brauning.86
сегодня в 14:19
    particular
    particular
    сегодня в 14:07
    Видимо, тамбовский ковчег пойдёт ко дну не дожидаясь девятого вала проблем...
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    сегодня в 13:46
    Федун уже не знает что придумать, чтоб обеспечить cпартаку победу
    Footbolista
    Footbolista ответ Faustello (раскрыть)
    сегодня в 13:44
    Проблемы индейцев шерифа не волнуют...
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 13:35
    Спартак отскочил)))
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 13:33
    Ну а что им ещё остаётся
    ФорвардЪ
    ФорвардЪ
    сегодня в 13:32
    Правильно, нужно бойкотировать.
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