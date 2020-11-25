Ахметов: «Я готов помочь команде и сделать всё возможное»

Полузащитник ЦСКА рассказал о своём состоянии перед матчем группового этапа Лиги Европы против «Фейеноорда».

Чувствую себя хорошо. Честно говоря, не знаю, готов ли я на 90 минут. Но я готов помочь команде и сделать всё возможное. Постараюсь выложиться по максимуму.

Дай бог, что все болячки позади. Мы провели большую работу, было много времени на восстановление. Буду набирать форму и помогать команде.

Конкуренция была всегда, ребята все тренировались. Это всё идёт в плюс, при ней каждый будет прибавлять. Считаю, что без этого невозможно расти. Каждый в нашей команде будет доказывать, что он достоин играть.