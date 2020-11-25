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Ахметов: «Я готов помочь команде и сделать всё возможное»

сегодня, 14:25
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)ФейеноордЗавтра в 20:55 Не начался

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал о своём состоянии перед матчем группового этапа Лиги Европы против «Фейеноорда».

Чувствую себя хорошо. Честно говоря, не знаю, готов ли я на 90 минут. Но я готов помочь команде и сделать всё возможное. Постараюсь выложиться по максимуму.

Дай бог, что все болячки позади. Мы провели большую работу, было много времени на восстановление. Буду набирать форму и помогать команде.

Конкуренция была всегда, ребята все тренировались. Это всё идёт в плюс, при ней каждый будет прибавлять. Считаю, что без этого невозможно расти. Каждый в нашей команде будет доказывать, что он достоин играть.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:58
Давай Ильзат,может с тобой получится победить в ЛЕ!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:53
Завтра проверим как вы готовы.
shlomo
shlomo
сегодня в 14:37
Очень хорошо если полностью восстановился...помощь всегда нужна!
drug01
drug01
сегодня в 14:36
Желаем удачи и здоровья
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:36
А стоит ли рисковать!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:28
Конечно последняя надежда осталась.
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