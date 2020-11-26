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Сенников: «Выход в плей-офф для „Локо“ реален, нужно обыграть „Зальцбург“»

сегодня, 13:13
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)0 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников порассуждал о результате встречи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и «железнодорожниками» (0:0).

Результат матча с «Атлетико» — хороший. Как можно играть против испанцев? Они сильнее, нужно было их переигрывать тактически, сдерживать атаки. Где-то выдержали первоначальный натиск, где-то повезло. Хочу отметить ребят, они выручали друг друга, страховали. Когда кто-то проваливался – была подстраховка, здорово выглядел и Гильерме. Николич в первый раз перестроился, сыграл в одного нападающего, что принесло свои плоды. Если бы «Локомотив» сыграл, как обычно, с двумя форвардами, могли возникнуть большие проблемы.

Наш клуб не заслуживал поражения в матче с «Баварией», матч был на ничью. Что обидно, при таком хорошем результате «Локомотив» может остаться и без еврокубков, а может, всё будет и наоборот. «Локо» может рассчитывать на выход из группы, если обыграет «Зальцбург». Последние два тура могут быть очень непредсказуемыми, всё реально. Повторюсь, самое главное – обыграть австрийцев.

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Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 13:14
Врятли это сбудется
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